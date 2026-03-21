Anderlecht vist opnieuw achter het net voor nieuwe sportief directeur: zijn huidige club grijpt in

Nils Koppen heeft een mooie promotie beet in het buitenland. De 40-jarige Belg schuift bij FC Kopenhagen door van hoofd scouting naar technisch directeur, amper enkele maanden nadat hij er aan de slag ging.

Die interne promotie komt er na een herstructurering binnen de Deense topclub, die duidelijk vertrouwen heeft in de kwaliteiten van Koppen. Voor de Belg betekent het een volgende stap in een carrière die al langer in stijgende lijn zit.

Opvallend: Koppen was de voorbije weken ook nadrukkelijk in beeld bij RSC Anderlecht. Paars-wit is nog steeds op zoek naar een nieuwe sportief directeur na het vertrek van Olivier Renard, maar moet nu een streep trekken door zijn naam.

Anderlecht neemt voorlopig de tijd in zijn zoektocht en liet zich begeleiden door een headhuntersbureau. Daarbij passeerden meerdere profielen de revue, waaronder ook Marc Overmars en Antoine Sibierski.

Nils Koppen wordt niet de nieuwe sportief directeur van Anderlecht

Intussen blijft Jérémy Taravel minstens tot het einde van het seizoen aan als hoofdcoach bij Anderlecht, in afwachting van verdere sportieve duidelijkheid binnen de clubstructuur.



Koppen zelf bouwde de voorbije jaren een stevige reputatie op in het internationale voetbal. Hij werkte eerder voor clubs als KRC Genk, PSV en Rangers FC, en krijgt nu de kans om zich ook op directieniveau te bewijzen.