Anderlecht vist opnieuw achter het net voor nieuwe sportief directeur: zijn huidige club grijpt in

Nils Koppen heeft een mooie promotie beet in het buitenland. De 40-jarige Belg schuift bij FC Kopenhagen door van hoofd scouting naar technisch directeur, amper enkele maanden nadat hij er aan de slag ging.

Die interne promotie komt er na een herstructurering binnen de Deense topclub, die duidelijk vertrouwen heeft in de kwaliteiten van Koppen. Voor de Belg betekent het een volgende stap in een carrière die al langer in stijgende lijn zit.

Opvallend: Koppen was de voorbije weken ook nadrukkelijk in beeld bij RSC Anderlecht. Paars-wit is nog steeds op zoek naar een nieuwe sportief directeur na het vertrek van Olivier Renard, maar moet nu een streep trekken door zijn naam.

Anderlecht neemt voorlopig de tijd in zijn zoektocht en liet zich begeleiden door een headhuntersbureau. Daarbij passeerden meerdere profielen de revue, waaronder ook Marc Overmars en Antoine Sibierski.

Nils Koppen wordt niet de nieuwe sportief directeur van Anderlecht

Intussen blijft Jérémy Taravel minstens tot het einde van het seizoen aan als hoofdcoach bij Anderlecht, in afwachting van verdere sportieve duidelijkheid binnen de clubstructuur.


Koppen zelf bouwde de voorbije jaren een stevige reputatie op in het internationale voetbal. Hij werkte eerder voor clubs als KRC Genk, PSV en Rangers FC, en krijgt nu de kans om zich ook op directieniveau te bewijzen.

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 22/03 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 22/03 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/03 Charleroi Charleroi
Standard Standard 22/03 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 22/03 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 22/03 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 22/03 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 22/03 Union SG Union SG

JaKu JaKu over 19 miljoen euro of niet, Franky Van der Elst zag speler Genk opvallende beslissing nemen: "Opvallend" pief pief over Is België toptalent Rayane Bounida kwijt? Speler en bond geven duidelijk signaal Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over 'Real Madrid wil Bayern München & co aftroeven voor parel RSC Anderlecht' André Coenen André Coenen over Antwerp - Standard: 1-1 theojana theojana over Hebben play-offs hun beste tijd gehad? Filip Joos heeft zeer scherpe mening Vital Verheyen Vital Verheyen over Is dit logisch? Deze ploeg wordt bizar genoeg helemaal vergeten door Rudi Garcia rafctm rafctm over KAA Gent of toch nog KRC Genk in de play-offs? Johan Boskamp haalt uit: "Idiote systeem" wilmabar123 wilmabar123 over Rudi Garcia laat zich uit over opvallende selectie Rode Duivels Cochise789 Cochise789 over Mo Messoudi spreekt over zijn topspits én de farçe van Seraing - Kortrijk Jacques1963. Jacques1963. over 🎥 De Cat en Anderlecht gaan uit hun dak na selectie Rode Duivels, Taravel spreekt Kantine
