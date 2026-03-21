Voorzitter van KRC Genk zet puntjes op de i vlak voor duel tegen La Louvière

Het zijn spannende dagen voor de supporters van KRC Genk. De ploeg kan in één week tijd ontzettend veel verliezen.

Veel op het spel in de Jupiler Pro League

KRC Genk ging donderdagavond kansloos onderuit in de Europa League. Er werd met 5-1 verloren in Duitsland, waardoor de 1-0-bonus uit de heenwedstrijd volledig weggeveegd werd.

En ook zondag kunnen de Limburgers nog wat extra verliezen. Ze hebben het zelf niet meer in eigen handen om de Champions’ Play-offs te halen.

“Opnieuw moeten we veerkracht tonen. Dat lukte ons al meer dan eens, het is de rode draad door dit seizoen. We hebben ons lot voor Play-off 1 in La Louvière niet in eigen handen, maar de wedstrijd zelf wel”, vertelt voorzitter Peter Croonen aan Het Belang van Limburg.

Belang van Europees voetbal

Eerst en vooral moeten de troepen van trainer Nicky Hayen zelf winnen en dan moet er gekeken worden naar de andere resultaten. “Wordt het alsnog Play-off 1, dan gaan we dat goed doen. Daar horen we ook thuis. Wordt het net niet, dan gaan we vol voor dat Europees ticket via de Europe Play-offs.”


Want dat laatste wil Croonen eigenlijk voor geen geld ter wereld meer missen. “Voetballen in Europa is niet alleen heel mooi. Het is elk jaar opnieuw ook de hoofddoelstelling, omdat het zo belangrijk is voor onze club”, besluit hij.

