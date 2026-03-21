OFFICIEEL: Rode Duivels zijn Rayane Bounida kwijt: hij kiest voor Marokko

De naam van Rayane Bounida doet opnieuw de ronde, dit keer niet om zijn prestaties op het veld, maar om zijn interlandtoekomst. Daar is intussen duidelijkheid over gekomen: Bounida kiest voor de Marokkaanse nationale ploeg.

UPDATE: België ziet opnieuw een beloftevolle speler voor een andere nationale ploeg kiezen. Rayane Bounida heeft de voetbalbond laten weten dat hij voortaan voor Marokko wil uitkomen. Het talent van Ajax ontbreekt daardoor in de selectie van de Belgische beloften.

De voorbije maanden probeerde de bond Bounida nog te overtuigen. Onder meer beloftencoach Gill Swerts en sportief directeur Vincent Mannaert voerden gesprekken over het sportieve project, maar zonder garanties te bieden. Uiteindelijk gaf de speler zelf aan dat zijn hart bij Marokko ligt.

De Belgische bond betreurt de keuze, maar respecteert die ook en blijft vasthouden aan zijn aanpak om niet mee te gaan in sportieve of financiële opbiedingen. Na eerdere dossiers zoals Konstantinos Karetsas en Chemsdine Talbi verliest België zo opnieuw een talent, al kozen anderen zoals Diego Moreira, Malick Fofana en Jorthy Mokio dan weer wél voor de Rode Duivels.

Eerder vandaag: Oplettende fans merkten namelijk op dat Bounida de Belgische voetbalbond niet langer volgt op Instagram, terwijl hij de accounts van de Marokkaanse bond wél blijft volgen. Een opvallend detail dat meteen leidde tot vragen over zijn internationale keuze. Intussen zit hij ook niet in de selectie van de U21 van België.

De 19-jarige spelmaker, geboren en opgeleid in België, beschikt over een dubbele nationaliteit en is nog vrij om te kiezen. Omdat hij enkel jeugdinterlands speelde, ligt de weg open voor zowel de Rode Duivels als Marokko.



Rayane Bounida lijkt te kiezen voor Marokko

De geruchten komen bovendien niet uit de lucht vallen. Eerder dit jaar meldde journalist Sacha Tavolieri al dat Bounida intern zou hebben aangegeven voor Marokko te willen uitkomen, al bevestigde de speler zelf voorlopig niets officieel.

De Marokkaanse voetbalbond zou de voorbije maanden sterk hebben aangedrongen om het talent te overtuigen. Daarbij wordt gewezen op de sportieve ambities en de groeiende internationale uitstraling van het nationale elftal.

Bounida, die in 2022 de overstap maakte van RSC Anderlecht naar Ajax, werkte in België nochtans een uitgebreid jeugdparcours af met 41 interlands. Zijn recente doorbraak in de A-kern van Ajax lijkt het keuzeproces nu in een beslissende fase te hebben gebracht.