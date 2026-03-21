Voormalig wereldster kent Kompany door en door: "Hij kan de Champions League winnen"

Vincent Kompany maakt indruk bij Bayern München en lijkt bezig aan een sterk seizoen in Duitsland. De Belgische coach combineert aantrekkelijk voetbal met goede resultaten en ligt op koers voor de landstitel.

Ook in de UEFA Champions League doet Bayern nog volop mee, met een kwartfinale tegen Real Madrid in het vooruitzicht. De prestaties van Kompany blijven niet onopgemerkt, ook niet bij oude bekenden. David Silva, die jarenlang met hem samenspeelde bij Manchester City, is bijzonder lovend over zijn ex-ploegmaat.

“Zelfs toen hij nog speelde, was het al duidelijk dat hij coach wilde worden”, vertelt Silva bij AS. “Hij analyseert alles heel goed, zijn boodschap slaat aan en hij levert echt uitstekend werk.”

Topclub en Kompany: de perfecte combinatie

Volgens de Spanjaard is het dan ook geen verrassing dat Kompany nu op het hoogste niveau meedraait. “Hij had alle kwaliteiten van een coach en nu staat hij aan het roer van een topclub als Bayern. Dat is de perfecte combinatie.”

Silva ziet zelfs grote dingen in het verschiet. “Hij is kandidaat om de Champions League te winnen en ik ben heel blij voor hem”, klinkt het enthousiast.

Lees ook... Vincent Kompany brengt geruststellend nieuws: "Dit zou geen probleem mogen zijn"›

Ook het spel van Bayern kan hem duidelijk bekoren. Op de vraag of hij fan is van het team van Kompany, laat Silva weinig twijfel bestaan: “Hoe kan ik ‘nee’ zeggen?”

