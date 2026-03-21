'Real Madrid wil Bayern München & co aftroeven voor parel RSC Anderlecht'

De marktwaarde van Nathan De Cat kan opnieuw de lucht in knallen. Dat de jonge Belg opgeroepen is voor de Rode Duivels zal weer heel wat teweegbrengen, zoveel is duidelijk. En de topclubs hebben hem op de radar.

Nathan De Cat is sinds vrijdag Rode Duivel. Officieel wordt dat pas als hij tegen de Verenigde Staten of Mexico speelminuten kan vergaren, maar het zal sowieso opnieuw iets wakker gaan maken bij de topclubs in Europa.

Real Madrid wil Nathan De Cat in huis halen

Bayern München en Borussia Dortmund lieten eerder al hun interesse blijken en ook vanuit andere toplanden en zelfs de Premier League was er al aandacht voor de 17-jarige sterkhouder van RSC Anderlecht.

Nu zou ook Real Madrid iets zien in de toekomstige Rode Duivel. Of het snel tot een transfer zal komen? Dat is nog onduidelijk. Sowieso maken ze bij Anderlecht maar beter snel werk van zijn statuut en/of contract om er niet bekaaid vanaf te komen.

Nathan De Cat kan naar alle topclubs

De nodige miljoenen moeten namelijk minstens binnenstromen bij Anderlecht, als ze De Cat sneller dan later zouden zien vertrekken. "Ook clubs uit de Premier League volgen zijn ontwikkeling op de voet", klinkt het bij Super Deporte

"Wetende dat zijn fysiek, uithoudingsvermogen en snelheid perfect aansluiten bij het tempo van het Engelse voetbal. Zelfs Real Madrid is zijn vorderingen gaan volgen." Benieuwd welke ploeg er met De Cat vandoor zal gaan.

