Nainggolan maakt rekensommetje bij Patro: "Dat hebben we nog nodig"

Beerschot won vrijdagavond met 0-4 op bezoek bij Patro Eisden. Ook voor Radja Nainggolan was het schrikken dat zijn ploeg zo kopje onder ging.

Ruime nederlaag voor Patro Eisden

Patro Eisden was in eigen huis tegen Beerschot al snel op achtervolgen aangewezen. Die klap kwam de ploeg van coach Stijn Stijnen nooit meer te boven.

“In de laatste tien matchen is het iedere keer hetzelfde liedje: als we punten laten liggen, is het onze eigen fout. Daar moeten we verandering in brengen”, was Radja Nainggolan zijn eerste reactie na afloop van de wedstrijd aan Het Belang van Limburg.

Zijn team schoot zich twee keer vroeg in de wedstrijd in de eigen voet. Er zat niks anders op dan achter de feiten aan te lopen na eigen fouten.

Nog drie punten nodig

“De eerste en de tweede goal vielen na domme fouten, en dat mag ook gezegd worden. Als we mee willen doen voor de prijzen, dan moeten dit soort foutjes zo weinig mogelijk gebeuren”, is Nainggolan heel erg duidelijk.

De twee goals in de eerste helft sneden de benen van de thuisploeg af. Een gemiste kans, om punten te pakken. “Ik denk dat we nu nog zeker drie punten nodig hebben in de resterende twee wedstrijden”, besloot Nainggolan.