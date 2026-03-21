Johan Boskamp scherp voor KRC Genk: "Krijg er een dikke kop van"

KRC Genk heeft een moeilijke midweek achter de rug, met een zware nederlaag op bezoek bij Freiburg. En ook het halen van de Champions' Play-offs wordt steeds moeilijker. Johan Boskamp is dan ook zeer kritisch voor KRC Genk.

KRC Genk vaardigde geen Rode Duivels af voor de oefenwedstrijden tegen de Verenigde Staten en Mexico. Johan Boskamp van zijn kant herhaalde dat hij grote fan is van Bryan Heynen en een zwak heeft voor Matte Smets.

KRC Genk was de mindere van Freiburg volgens Johan Boskamp

"Die laatste had er van mij gerust bij mogen zijn, maar tegen Freiburg speelde hij echt niet zijn beste wedstrijd. Ik kan enorm genieten van zijn goeie, strakke inspeelpasses over dertig meter, maar aan zijn terugspeelballetjes op de keeper is er nog veel werk."

"Ongelofelijk hoe Genk zichzelf de das heeft omgedaan in Duitsland", aldus Boskamp in zijn analyse in Het Belang van Limburg. De gewezen trainer en huidig analist vond overigens niet dat Genk de evenknie was van Freiburg.

Johan Boskamp heeft een bloedhekel aan uitvoetballen in de eigen zestien

Vooral in balverlies vond hij ze minder dan de Duitsers. Verdedigen hoort volgens hem ook bij het voetbal en bij Freiburg stond het goed in de organisatie, terwijl bij Genk het deurtje - net als bij Fink - openstond. "Dan moet je achteraf niet lopen zeuren dat je de evenknie was en dat de score overdreven is. Je moet gewoon beter verdedigen.”



En wat met de combinaties in de eigen grote rechthoek? “Ik krijg daar een dikke kop van, joh! Wat is er mis met een lel geven aan die bal als je onder druk wordt gezet? Het lijkt wel alsof ze alle duels uit het moderne voetbal willen halen. Dat eindeloze rondgetik op de eigen helft, ik heb er een bloedhekel aan.”