Van Bommel komt met pikante details over vertrek bij Antwerp en rol Paul Gheysens naar buiten

Van Bommel komt met pikante details over vertrek bij Antwerp en rol Paul Gheysens naar buiten
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mark van Bommel heeft voor het eerst uitgebreid teruggeblikt op zijn vertrek bij Antwerp. De Nederlander kende grote successen op de Bosuil, maar achter de schermen groeiden de spanningen.

Ondanks de titel, bekerwinst en Champions League-deelname botste Van Bommel op inmenging van bovenaf. Dat bleek uiteindelijk een breekpunt in zijn periode bij de Great Old.

Tijdens een gesprek met DAZN haalde hij een opvallend voorbeeld aan. “We werden kampioen en wonnen de beker, maar toen zei de eigenaar: ‘We hebben die speler gekocht, dus hij moet spelen’. Ik heb gezegd dat ik mijn ontslag zou geven en vertrekken.”

Van Bommel wou dit seizoen geen nieuwe club meer omwille van de blessure van zijn zoon

Die situatie deed hem ernstig twijfelen aan zijn toekomst bij Antwerp. Hoewel hij het seizoen nog uitdeed, besliste hij uiteindelijk om zijn contract niet te verlengen. Zo kwam er in juni 2024 een einde aan zijn succesvolle passage.

Sindsdien zit Van Bommel zonder club, al waren er wel concrete aanbiedingen. Clubs als Pisa en Parma toonden interesse om hem aan te stellen als trainer.

Lees ook... Opvallend verhaal bij Antwerp: van mogen vertrekken in de winter naar basisspeler
Toch koos hij ervoor om die opties niet te benutten. “Mijn zoon scheurde zijn kruisband en toen heb ik beslist: dit seizoen niet meer”, aldus Van Bommel, die zijn gezin voorrang gaf op een nieuwe uitdaging.
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg OH Leuven - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (22/03).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
OH Leuven
Mark Van Bommel

Meer nieuws

Opvallend verhaal bij Antwerp: van mogen vertrekken in de winter naar basisspeler

Opvallend verhaal bij Antwerp: van mogen vertrekken in de winter naar basisspeler

15:00
"Als ik bij Anderlecht had gespeeld, was ik Rode Duivel geweest" - Voormalig JPL-vedette heeft stevige mening

"Als ik bij Anderlecht had gespeeld, was ik Rode Duivel geweest" - Voormalig JPL-vedette heeft stevige mening

15:30
Voormalig wereldster kent Kompany door en door: "Hij kan de Champions League winnen"

Voormalig wereldster kent Kompany door en door: "Hij kan de Champions League winnen"

14:30
Anderlecht vist opnieuw achter het net voor nieuwe sportief directeur: zijn huidige club grijpt in

Anderlecht vist opnieuw achter het net voor nieuwe sportief directeur: zijn huidige club grijpt in

13:30
Ongeslagen coach windt er geen doekjes om wat het ultieme einddoel is: "Feesten én presteren kan zeker"

Ongeslagen coach windt er geen doekjes om wat het ultieme einddoel is: "Feesten én presteren kan zeker"

14:15
OFFICIEEL: Rode Duivels zijn Rayane Bounida kwijt: hij kiest voor Marokko

OFFICIEEL: Rode Duivels zijn Rayane Bounida kwijt: hij kiest voor Marokko

13:00
6
Mo Messoudi spreekt over zijn topspits ... én wat met de farçe van Seraing - Kortrijk?

Mo Messoudi spreekt over zijn topspits ... én wat met de farçe van Seraing - Kortrijk?

12:40
1
Rudi Garcia maakt Rode Duivel af: "Meer in de lappenmand dan op het veld"

Rudi Garcia maakt Rode Duivel af: "Meer in de lappenmand dan op het veld"

12:20
1
'Real Madrid wil Bayern München & co aftroeven voor parel RSC Anderlecht'

'Real Madrid wil Bayern München & co aftroeven voor parel RSC Anderlecht'

12:00
2
19 miljoen euro of niet, Franky Van der Elst zag speler Genk opvallende beslissing nemen: "Opvallend"

19 miljoen euro of niet, Franky Van der Elst zag speler Genk opvallende beslissing nemen: "Opvallend"

11:20
2
Beerschot zet druk op ketel KV Kortrijk: Mo Messoudi laat er geen twijfel over bestaan

Beerschot zet druk op ketel KV Kortrijk: Mo Messoudi laat er geen twijfel over bestaan

11:40
KAA Gent of toch nog KRC Genk in de play-offs? Johan Boskamp haalt uit: "Idiote systeem"

KAA Gent of toch nog KRC Genk in de play-offs? Johan Boskamp haalt uit: "Idiote systeem"

10:40
2
Play-offs als voorbereiding op allesbeslissende bekerfinale? Taravel is kristalhelder

Play-offs als voorbereiding op allesbeslissende bekerfinale? Taravel is kristalhelder

10:20
Rudi Garcia laat zich uit over opvallende selectie Rode Duivels

Rudi Garcia laat zich uit over opvallende selectie Rode Duivels

11:00
7
Johan Boskamp scherp voor KRC Genk: "Krijg er een dikke kop van"

Johan Boskamp scherp voor KRC Genk: "Krijg er een dikke kop van"

10:00
Taravel reageert op niet-selectie van speler Anderlecht

Taravel reageert op niet-selectie van speler Anderlecht

09:30
Filip Joos schuift opvallende naam naar voren als Rode Duivel

Filip Joos schuift opvallende naam naar voren als Rode Duivel

09:00
1
Vanhaezebrouck lyrisch: "Huzarenstukje"

Vanhaezebrouck lyrisch: "Huzarenstukje"

08:10
1
Antonio Conte heeft iets te zeggen over Kevin De Bruyne bij terugkeer in basiselftal

Antonio Conte heeft iets te zeggen over Kevin De Bruyne bij terugkeer in basiselftal

08:45
Hebben play-offs hun beste tijd gehad? Filip Joos heeft zeer scherpe mening

Hebben play-offs hun beste tijd gehad? Filip Joos heeft zeer scherpe mening

07:41
7
Vincent Kompany brengt geruststellend nieuws: "Dit zou geen probleem mogen zijn"

Vincent Kompany brengt geruststellend nieuws: "Dit zou geen probleem mogen zijn"

08:20
Bepalende factor voor buitenlands avontuur van Vanderbiest: "Dat is al besproken"

Bepalende factor voor buitenlands avontuur van Vanderbiest: "Dat is al besproken"

06:30
2
Rudi Garcia heeft nog een belangrijke mededeling over Thibaut Courtois

Rudi Garcia heeft nog een belangrijke mededeling over Thibaut Courtois

07:00
5
Is Mats Rits de oplossing? Taravel spreekt klare taal over speelminuten

Is Mats Rits de oplossing? Taravel spreekt klare taal over speelminuten

22:30
1
Jean-Luc Dompé krijgt opvallende, alternatieve straf van zijn club

Jean-Luc Dompé krijgt opvallende, alternatieve straf van zijn club

23:00
'Nieuwe jackpot op komst voor OH Leuven? Veelvoud van marktwaarde'

'Nieuwe jackpot op komst voor OH Leuven? Veelvoud van marktwaarde'

21:20
4
Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Challenger Pro League?

Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Challenger Pro League?

21:55
1
"Een van de grootste ontgoochelingen uit mijn carrière": Reactie van Kums spreekt boekdelen

"Een van de grootste ontgoochelingen uit mijn carrière": Reactie van Kums spreekt boekdelen

21:00
Van Der Elst spreekt klare taal over afwezige bij Rode Duivels: "Dat is te begrijpen"

Van Der Elst spreekt klare taal over afwezige bij Rode Duivels: "Dat is te begrijpen"

21:40
Krijgt KRC Genk een helpende hand? "Mooi meegenomen voor hen"

Krijgt KRC Genk een helpende hand? "Mooi meegenomen voor hen"

20:30
"Nobody cares": Ivan Leko windt er helemaal geen doekjes om

"Nobody cares": Ivan Leko windt er helemaal geen doekjes om

20:00
"Pijnlijk": Situatie bij Cercle is voor clubfiguur totaal anders dan vorig jaar

"Pijnlijk": Situatie bij Cercle is voor clubfiguur totaal anders dan vorig jaar

19:20
2
Ook al gelooft niemand in hem: Vandenbempt is zeker dat deze Rode Duivel naar WK gaat

Ook al gelooft niemand in hem: Vandenbempt is zeker dat deze Rode Duivel naar WK gaat

19:40
'Anderlecht gaat concurrentie aan met Atlético Madrid & co voor nieuwe parel'

'Anderlecht gaat concurrentie aan met Atlético Madrid & co voor nieuwe parel'

19:00
Is dit logisch? Deze ploeg wordt bizar genoeg helemaal vergeten door Rudi Garcia

Is dit logisch? Deze ploeg wordt bizar genoeg helemaal vergeten door Rudi Garcia

18:30
13
"Deze match is 1,5 punt waard, maar dat is al iets": Vincent Euvrard zegt waar het op staat Interview

"Deze match is 1,5 punt waard, maar dat is al iets": Vincent Euvrard zegt waar het op staat

18:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 22/03 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 22/03 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/03 Charleroi Charleroi
Standard Standard 22/03 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 22/03 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 22/03 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 22/03 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 22/03 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over 19 miljoen euro of niet, Franky Van der Elst zag speler Genk opvallende beslissing nemen: "Opvallend" pief pief over Is België toptalent Rayane Bounida kwijt? Speler en bond geven duidelijk signaal Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over 'Real Madrid wil Bayern München & co aftroeven voor parel RSC Anderlecht' André Coenen André Coenen over Antwerp - Standard: 1-1 theojana theojana over Hebben play-offs hun beste tijd gehad? Filip Joos heeft zeer scherpe mening Vital Verheyen Vital Verheyen over Is dit logisch? Deze ploeg wordt bizar genoeg helemaal vergeten door Rudi Garcia rafctm rafctm over KAA Gent of toch nog KRC Genk in de play-offs? Johan Boskamp haalt uit: "Idiote systeem" wilmabar123 wilmabar123 over Rudi Garcia laat zich uit over opvallende selectie Rode Duivels Cochise789 Cochise789 over Mo Messoudi spreekt over zijn topspits én de farçe van Seraing - Kortrijk Jacques1963. Jacques1963. over 🎥 De Cat en Anderlecht gaan uit hun dak na selectie Rode Duivels, Taravel spreekt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved