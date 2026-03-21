Van Bommel komt met pikante details over vertrek bij Antwerp en rol Paul Gheysens naar buiten

Mark van Bommel heeft voor het eerst uitgebreid teruggeblikt op zijn vertrek bij Antwerp. De Nederlander kende grote successen op de Bosuil, maar achter de schermen groeiden de spanningen.

Ondanks de titel, bekerwinst en Champions League-deelname botste Van Bommel op inmenging van bovenaf. Dat bleek uiteindelijk een breekpunt in zijn periode bij de Great Old.

Tijdens een gesprek met DAZN haalde hij een opvallend voorbeeld aan. “We werden kampioen en wonnen de beker, maar toen zei de eigenaar: ‘We hebben die speler gekocht, dus hij moet spelen’. Ik heb gezegd dat ik mijn ontslag zou geven en vertrekken.”

Van Bommel wou dit seizoen geen nieuwe club meer omwille van de blessure van zijn zoon

Die situatie deed hem ernstig twijfelen aan zijn toekomst bij Antwerp. Hoewel hij het seizoen nog uitdeed, besliste hij uiteindelijk om zijn contract niet te verlengen. Zo kwam er in juni 2024 een einde aan zijn succesvolle passage.

Sindsdien zit Van Bommel zonder club, al waren er wel concrete aanbiedingen. Clubs als Pisa en Parma toonden interesse om hem aan te stellen als trainer.

Toch koos hij ervoor om die opties niet te benutten. “Mijn zoon scheurde zijn kruisband en toen heb ik beslist: dit seizoen niet meer”, aldus Van Bommel, die zijn gezin voorrang gaf op een nieuwe uitdaging.

