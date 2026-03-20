OFFICIEEL: Lior Refaelov (ex-Antwerp, Club Brugge en Anderlecht) heeft nieuwe uitdaging te strikken

Lior Refaelov hing een klein jaartje geleden zijn voetbalschoenen aan de haak. De Israëlische aanvallende middenvelder was in België actief bij Club Brugge, Antwerp en Anderlecht. Nu heeft hij een nieuwe uitdaging beet.

Lior Refaelov heeft een nieuwe weg ingeslagen. Hij gaat namelijk aan de slag als Technisch Directeur bij Maccabi Haifa, de ploeg waar het voor hem allemaal begon en vorig jaar - toen hij stopte als prof - ook eindigde.

Refaelov zelf kijkt uiteraard uit naar zijn nieuwe kans en wil er het allerbeste van maken met Maccabi Haifa. Hij zet zo na een glansrijke carrière als prof nu zijn eerste stappen buiten het actieve profvoetbal met de Israëlische club.

We zullen Refaelov altijd zien als 'halve Belg'. In de zomer van 2011 werd hij door Club Brugge naar België gehaald, toen voor 2,5 miljoen euro. In de zomer van 2018 leende blauw-zwart hem uit aan Antwerp.

Na zijn uitleenbeurt die één seizoen duurde, nam The Great Old hem transfervrij over van Club. Weer twee jaar laten kwam hij, opnieuw transfervrij, bij Anderlecht terecht. In de zomer van 2023 nam hij afscheid van België.





Hij speelde 234 wedstrijden voor Club Brugge, 112 voor Antwerp en trok 91 keer het shirt van Anderlecht aan. Bij Maccabi Haifa stond hij 293 keer op het veld. Vorig jaar nam hij bij die club dus afscheid van het profvoetbal.