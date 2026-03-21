KAA Gent of toch nog KRC Genk in de play-offs? Johan Boskamp haalt uit: "Idiote systeem"

De strijd om de Champions' Play-offs zou nog wel eens bijzonder spannend kunnen worden. KAA Gent heeft alles in eigen handen, terwijl KRC Genk op vinkenslag ligt om de zesde plaats alsnog af te gaan snoepen.

We gaven eerder al aan dat het op de slotspeeldag meer dan waarschijnlijk tussen KRC Genk en KAA Gent gespeeld zal worden. De Limburgers moeten naar La Louvière, de Buffalo's naar Dender. Als Gent wint, zijn ze altijd zeker van de top-6.

KAA Gent of toch nog KRC Genk in de play-offs?

We lijstten de scenario's eerder al op en die waren duidelijk. "We moeten het niet spannender maken dan het is", liet ook Peter Vandenbempt optekenen in Vandenbempt. Het gaat ook volgens hem zeer duidelijk tussen Gent en Genk.

Johan Boskamp heeft een scherpe mening als het gaat over de strijd tussen Genk en Gent. Volgens hem zal Gent het wel degelijk gaan halen en moeten de Limburgers zich geen illusies meer gaan maken als het gaat over de top-6.

Johan Boskamp is blij met het verdwijnen van de play-offs

"Ik zie AA Gent niet verliezen op Dender en ik ben zelfs niet zeker dat Genk gaat winnen op La Louvière na die Europese opdoffer van donderdag. Dat worden dus nog twee lange maanden voor Genk in die Europe Play-offs."

Lees ook... Johan Boskamp scherp voor KRC Genk: "Krijg er een dikke kop van"›

"Al hebben ze geluk dat ze zo nog via een achterpoortje aan een Europees ticket kunnen geraken. Gelukkig voor de laatste keer. Eindelijk gaat dat idiote systeem op de schop", aldus Johan Boskamp in Het Belang van Limburg.