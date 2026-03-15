De kaarten geschud? RSC Anderlecht, KAA Gent, KRC Genk en Standard weten wat te doen

KV Mechelen heeft gewonnen van RSC Anderlecht en zo is de situatie rondom het behalen van de Champions' Play-offs heel wat duidelijker geworden. Wat staat er nog op het spel op de slotspeeldag?

Union, Club Brugge en STVV waren al langer zeker van de Champions' Play-offs. Op speeldag 29 konden daar Anderlecht, KV Mechelen en KAA Gent bijkomen. Uiteindelijk is enkel KV Mechelen nu al zeker van de top-6.

Met 45 punten kunnen ze niet meer worden bijgehaald door KRC Genk. RSC Anderlecht en KAA Gent zijn dan weer nog niet zeker van de play-offs. Voor paars-wit ziet het er ondanks de nederlaag in Mechelen wel nog steeds goed uit.

Strijd om top-6 blijft spannend tot laatste speeldag

Als Anderlecht op de slotspeeldag in eigen huis niet verliest van Cercle Brugge is het ook zeker van de top-6. En zelfs bij een nederlaag is er nog geen man overboord, want dan moet KRC Genk nog steeds winnen én een flink doelpuntenverschil ophalen.

Anderlecht heeft een doelsaldo van +5 en KRC Genk een doelsaldo van -1. Om dezelfde reden zijn de kansen van Standard zeer klein geworden. Enkel bij een héél ruime zege in eigen huis tegen KVC Westerlo mogen ze nog dromen.

Wie zal het halen in de strijd om de top-6?

De Rouches hebben een doelsaldo van -8 en ze zouden nog voorbij KAA Gent moeten, waar het doelsaldo +4 is. Bijna een utopie dus. KAA Gent speelt bovendien nog op bezoek bij Dender. Bij een overwinning zijn ze er altijd bij.



Als ze niet winnen, dan moeten ze dus vooral hopen dat ook KRC Genk niet wint. De Limburgers spelen op hun slotspeeldag op bezoek bij La Louvière. Bij een gelijkspel van Genk kunnen ze nooit meer over Gent springen en is play-off 1 weg.