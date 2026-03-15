De kaarten geschud? RSC Anderlecht, KAA Gent, KRC Genk en Standard weten wat te doen

KV Mechelen heeft gewonnen van RSC Anderlecht en zo is de situatie rondom het behalen van de Champions' Play-offs heel wat duidelijker geworden. Wat staat er nog op het spel op de slotspeeldag?

Union, Club Brugge en STVV waren al langer zeker van de Champions' Play-offs. Op speeldag 29 konden daar Anderlecht, KV Mechelen en KAA Gent bijkomen. Uiteindelijk is enkel KV Mechelen nu al zeker van de top-6.

Met 45 punten kunnen ze niet meer worden bijgehaald door KRC Genk. RSC Anderlecht en KAA Gent zijn dan weer nog niet zeker van de play-offs. Voor paars-wit ziet het er ondanks de nederlaag in Mechelen wel nog steeds goed uit.

Strijd om top-6 blijft spannend tot laatste speeldag

Als Anderlecht op de slotspeeldag in eigen huis niet verliest van Cercle Brugge is het ook zeker van de top-6. En zelfs bij een nederlaag is er nog geen man overboord, want dan moet KRC Genk nog steeds winnen én een flink doelpuntenverschil ophalen.

Anderlecht heeft een doelsaldo van +5 en KRC Genk een doelsaldo van -1. Om dezelfde reden zijn de kansen van Standard zeer klein geworden. Enkel bij een héél ruime zege in eigen huis tegen KVC Westerlo mogen ze nog dromen.

Wie zal het halen in de strijd om de top-6?

De Rouches hebben een doelsaldo van -8 en ze zouden nog voorbij KAA Gent moeten, waar het doelsaldo +4 is. Bijna een utopie dus. KAA Gent speelt bovendien nog op bezoek bij Dender. Bij een overwinning zijn ze er altijd bij.

Als ze niet winnen, dan moeten ze dus vooral hopen dat ook KRC Genk niet wint. De Limburgers spelen op hun slotspeeldag op bezoek bij La Louvière. Bij een gelijkspel van Genk kunnen ze nooit meer over Gent springen en is play-off 1 weg.

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Union SG Union SG 29 63 18 9 2 47-16 31 G W G W W
2. Club Brugge Club Brugge 29 60 19 3 7 55-35 20 W W W G W
3. STVV STVV 29 57 18 3 8 46-32 14 W W V W V
4. KV Mechelen KV Mechelen 29 45 12 9 8 38-33 5 V W W V W
5. Anderlecht Anderlecht 29 44 12 8 9 41-36 5 G W W G V
6. KAA Gent KAA Gent 29 42 12 6 11 46-42 4 W V V W W
7. KRC Genk KRC Genk 29 41 11 8 10 41-42 -1 W V W V W
8. Standard Standard 29 39 11 6 12 27-35 -8 G W G W G
9. Westerlo Westerlo 29 38 10 8 11 36-40 -4 W W G W V
10. Antwerp Antwerp 29 35 9 8 12 31-31 0 V V W G G
11. Charleroi Charleroi 29 34 9 7 13 38-41 -3 V V V G V
12. OH Leuven OH Leuven 29 31 8 7 14 31-43 -12 W V V V W
13. La Louvière La Louvière 29 30 6 12 11 25-32 -7 G V G G W
14. Zulte Waregem Zulte Waregem 29 29 7 8 14 37-47 -10 V V V V V
15. Cercle Brugge Cercle Brugge 29 28 6 10 13 36-45 -9 V W G V V
16. FCV Dender EH FCV Dender EH 29 19 3 10 16 23-48 -25 V V G G V

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 1-1 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 La Louvière La Louvière

