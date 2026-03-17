Anderlecht, Gent en Genk weten waar ze voor staan: "Dan moeten Gent-spelers al zwemmend naar huis"

Nog één speeldag rest ons in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League. Daarna gaan we naar de Champions' Play-offs. Nog vier ploegen maken in principe kans op twee tickets, al zal het normaal gezien niet zo'n vaart lopen.

We gaven eerder al aan dat het op de slotspeeldag meer dan waarschijnlijk tussen KRC Genk en KAA Gent gespeeld zal worden. De Limburgers moeten naar La Louvière, de Buffalo's naar Dender. Als Gent wint, zijn ze altijd zeker van de top-6.

Wie haalt de Champions' Play-offs?

Genk moet hopen op een misstap van Gent en zelf winnen van La Louvière om erbij te raken. Mathematisch gezien maakt Standard nog een heel klein kansje, net zoals Anderlecht nog een klein kansje maakt om er naast te vallen.

We lijstten de scenario's eerder al op en die waren duidelijk. "We moeten het niet spannender maken dan het is", liet ook Peter Vandenbempt optekenen in Vandenbempt. Het gaat ook volgens hem zeer duidelijk tussen Gent en Genk.

Moeten spelers Gent zwemmend terug naar Arteveldestad?

Als het van u afhangt, dan is Anderlecht toch nog niet helemaal zeker. Zij krijgen 87 procent van de stemmen, waar KAA Gent er 77 procent krijgt, KRC Genk 35 procent en Standard helemaal geen enkele stem.

"Spelen op bezoek bij Dender is wel lastiger dan je zou verwachten. Maar als je het als KAA Gent zijnde in Dender laat liggen, speel dan maar play-off 2 en laat de spelers al zwemmend terugkeren naar Gent", aldus nog Vandenbempt.