Verliest België straks toptalent Roméo Lavia aan een ander land? Het begint een probleem te worden

Foto: © photonews

De selectie van onder meer Nathan De Cat voor de oefenstage van maart bij de Rode Duivels heeft voor de nodige discussie gezorgd. Bondscoach Rudi Garcia gaf de voorkeur aan de middenvelder van RSC Anderlecht, terwijl een andere naam opvallend ontbrak.

Zo viel Roméo Lavia opnieuw uit de selectie. De middenvelder van Chelsea FC had gehoopt op een comeback na zijn eerste oproep in 2023, maar moet voorlopig wachten op een nieuwe kans.

Garcia gaf tekst en uitleg bij zijn keuze. “Hij heeft de voorbije seizoenen weinig gespeeld en zat vaak in de lappenmand. Er wordt veel gesproken over zijn niveau, maar voor mij zijn het de prestaties die tellen”, klonk het duidelijk.

Die uitspraak valt niet in goede aarde bij het kamp-Lavia, waar de ontgoocheling groot is. De middenvelder wordt nog steeds gezien als een van de grootste Belgische talenten, maar zijn blessuregevoeligheid blijft een struikelblok.

Lavia kan ook kiezen voor Ghana of Congo

De situatie kan bovendien nog een extra wending krijgen. Lavia komt stilaan in aanmerking om van sportieve nationaliteit te veranderen, wat de deur opent voor andere landen.

Zo volgen zowel Congo als Ghana zijn dossier op de voet. Mocht België hem niet snel opnieuw betrekken bij de nationale ploeg, dreigt het een veelbelovende middenvelder alsnog te verliezen. 

