Lokeren in rouw na overlijden van amper 44-jarige ex-speler

We vernemen het overlijden van Steven De Geest. De rechtsachter, geboren in 1981, was vooral bekend van zijn passages bij Lokeren.

De Geest is van Rwandese afkomst, maar werd op jonge leeftijd geadopteerd. Hij sloot zich in 1990 aan bij de jeugd van Lokeren. In 1998 maakte hij de overstap naar het eerste elftal, waar hij meerdere seizoenen actief bleef, inclusief een uitleenbeurt aan KV Mechelen.

Na zijn periode in de hoogste klasse vervolgde hij zijn loopbaan in de lagere reeksen, onder meer bij Eendracht Opstal, KSV Bornem, Verbroedering Meldert, Eendracht Zele en VK Nieuw Beervelde.

Zijn overlijden werd met verslagenheid ontvangen, vooral bij zijn ex-club Lokeren, waar hij als jeugdproduct een blijvende indruk naliet en doorgroeide.

Afscheid in intieme kring

“KSC Lokeren heeft met verslagenheid kennisgenomen van het overlijden van Steven De Geest”, klinkt het in een mededeling op de website van Lokeren.


“Als jeugdproduct van de club en voormalig speler van onze eerste ploeg laat hij een blijvende herinnering na binnen onze Sporting-familie. Onze oprechte deelneming gaat uit naar zijn familie, vrienden en geliefden. Het afscheid zal volgende week in intieme kring plaatsvinden”, besluit men.

Jongens een kans geven? Charaï spreekt klare taal over play-offs met Westerlo

Jongens een kans geven? Charaï spreekt klare taal over play-offs met Westerlo

21:20
Vanderbiest kijkt op van 'oude gewoonte' bij publiek van KV Mechelen

Vanderbiest kijkt op van 'oude gewoonte' bij publiek van KV Mechelen

21:00
Nainggolan maakt rekensommetje bij Patro: "Dat hebben we nog nodig"

Nainggolan maakt rekensommetje bij Patro: "Dat hebben we nog nodig"

20:00
📷 Mauves Army 2003 doet speciale oproep voor match tegen Cercle Brugge

📷 Mauves Army 2003 doet speciale oproep voor match tegen Cercle Brugge

20:30
Wie gaat zich redden? Analisten verschillen van mening over de zaak

Wie gaat zich redden? Analisten verschillen van mening over de zaak

20:15
Grote afwezige in selectie van Club Brugge voor duel met KV Mechelen

Grote afwezige in selectie van Club Brugge voor duel met KV Mechelen

19:30
1
Kortrijk weggevaagd: Bouchez doet Beerschot dromen

Kortrijk weggevaagd: Bouchez doet Beerschot dromen

18:20
Belgische trainer doet het hele boekje open over Didier Lamkel Zé: "De beste in België, maar..."

Belgische trainer doet het hele boekje open over Didier Lamkel Zé: "De beste in België, maar..."

18:30
3
Zorgen bij Antwerp om bepalende speler die toch al een tijdje terug werd verwacht

Zorgen bij Antwerp om bepalende speler die toch al een tijdje terug werd verwacht

18:00
1
Jaren later nog altijd geruchten over rol van Club Brugge in bepalende match

Jaren later nog altijd geruchten over rol van Club Brugge in bepalende match

17:30
5
Amadou Onana geeft zijn ongezouten mening over Romelu Lukaku

Amadou Onana geeft zijn ongezouten mening over Romelu Lukaku

17:00
1
Fred Vanderbiest over het 'slechte voorbeeld' van Boskamp, Van Wijk, Vandereycken: "Op en over het randje"

Fred Vanderbiest over het 'slechte voorbeeld' van Boskamp, Van Wijk, Vandereycken: "Op en over het randje"

16:30
1
Verliest België straks toptalent Roméo Lavia aan een ander land? Het begint een probleem te worden

Verliest België straks toptalent Roméo Lavia aan een ander land? Het begint een probleem te worden

16:00
8
Filip Joos over JPL-club die helemaal in de soep draait: "Dat was het kantelpunt"

Filip Joos over JPL-club die helemaal in de soep draait: "Dat was het kantelpunt"

15:45
"Als ik bij Anderlecht had gespeeld, was ik Rode Duivel geweest" - Voormalig JPL-vedette heeft stevige mening

"Als ik bij Anderlecht had gespeeld, was ik Rode Duivel geweest" - Voormalig JPL-vedette heeft stevige mening

15:30
Ongeslagen coach windt er geen doekjes om wat het ultieme einddoel is: "Feesten én presteren kan zeker"

Ongeslagen coach windt er geen doekjes om wat het ultieme einddoel is: "Feesten én presteren kan zeker"

14:15
Opvallend verhaal bij Antwerp: van mogen vertrekken in de winter naar basisspeler

Opvallend verhaal bij Antwerp: van mogen vertrekken in de winter naar basisspeler

15:00
1
Voormalig wereldster kent Kompany door en door: "Hij kan de Champions League winnen"

Voormalig wereldster kent Kompany door en door: "Hij kan de Champions League winnen"

14:30
Van Bommel komt met pikante details over vertrek bij Antwerp en rol Paul Gheysens naar buiten

Van Bommel komt met pikante details over vertrek bij Antwerp en rol Paul Gheysens naar buiten

14:00
Mo Messoudi spreekt over zijn topspits ... én wat met de farçe van Seraing - Kortrijk?

Mo Messoudi spreekt over zijn topspits ... én wat met de farçe van Seraing - Kortrijk?

12:40
2
Anderlecht vist opnieuw achter het net voor nieuwe sportief directeur: zijn huidige club grijpt in

Anderlecht vist opnieuw achter het net voor nieuwe sportief directeur: zijn huidige club grijpt in

13:30
OFFICIEEL: Rode Duivels zijn Rayane Bounida kwijt: hij kiest voor Marokko

OFFICIEEL: Rode Duivels zijn Rayane Bounida kwijt: hij kiest voor Marokko

13:00
44
Beerschot zet druk op ketel KV Kortrijk: Mo Messoudi laat er geen twijfel over bestaan

Beerschot zet druk op ketel KV Kortrijk: Mo Messoudi laat er geen twijfel over bestaan

11:40
Rudi Garcia maakt Rode Duivel af: "Meer in de lappenmand dan op het veld"

Rudi Garcia maakt Rode Duivel af: "Meer in de lappenmand dan op het veld"

12:20
7
'Real Madrid wil Bayern München & co aftroeven voor parel RSC Anderlecht'

'Real Madrid wil Bayern München & co aftroeven voor parel RSC Anderlecht'

12:00
4
19 miljoen euro of niet, Franky Van der Elst zag speler Genk opvallende beslissing nemen: "Opvallend"

19 miljoen euro of niet, Franky Van der Elst zag speler Genk opvallende beslissing nemen: "Opvallend"

11:20
5
Rudi Garcia laat zich uit over opvallende selectie Rode Duivels

Rudi Garcia laat zich uit over opvallende selectie Rode Duivels

11:00
7
KAA Gent of toch nog KRC Genk in de play-offs? Johan Boskamp haalt uit: "Idiote systeem"

KAA Gent of toch nog KRC Genk in de play-offs? Johan Boskamp haalt uit: "Idiote systeem"

10:40
2
Play-offs als voorbereiding op allesbeslissende bekerfinale? Taravel is kristalhelder

Play-offs als voorbereiding op allesbeslissende bekerfinale? Taravel is kristalhelder

10:20
Johan Boskamp scherp voor KRC Genk: "Krijg er een dikke kop van"

Johan Boskamp scherp voor KRC Genk: "Krijg er een dikke kop van"

10:00
Taravel reageert op niet-selectie van speler Anderlecht

Taravel reageert op niet-selectie van speler Anderlecht

09:30
Filip Joos schuift opvallende naam naar voren als Rode Duivel

Filip Joos schuift opvallende naam naar voren als Rode Duivel

09:00
1
Antonio Conte heeft iets te zeggen over Kevin De Bruyne bij terugkeer in basiselftal

Antonio Conte heeft iets te zeggen over Kevin De Bruyne bij terugkeer in basiselftal

08:45
Vincent Kompany brengt geruststellend nieuws: "Dit zou geen probleem mogen zijn"

Vincent Kompany brengt geruststellend nieuws: "Dit zou geen probleem mogen zijn"

08:20
Vanhaezebrouck lyrisch: "Huzarenstukje"

Vanhaezebrouck lyrisch: "Huzarenstukje"

08:10
1
Hebben play-offs hun beste tijd gehad? Filip Joos heeft zeer scherpe mening

Hebben play-offs hun beste tijd gehad? Filip Joos heeft zeer scherpe mening

07:41
9

