Lokeren in rouw na overlijden van amper 44-jarige ex-speler

We vernemen het overlijden van Steven De Geest. De rechtsachter, geboren in 1981, was vooral bekend van zijn passages bij Lokeren.

De Geest is van Rwandese afkomst, maar werd op jonge leeftijd geadopteerd. Hij sloot zich in 1990 aan bij de jeugd van Lokeren. In 1998 maakte hij de overstap naar het eerste elftal, waar hij meerdere seizoenen actief bleef, inclusief een uitleenbeurt aan KV Mechelen.

Na zijn periode in de hoogste klasse vervolgde hij zijn loopbaan in de lagere reeksen, onder meer bij Eendracht Opstal, KSV Bornem, Verbroedering Meldert, Eendracht Zele en VK Nieuw Beervelde.

Zijn overlijden werd met verslagenheid ontvangen, vooral bij zijn ex-club Lokeren, waar hij als jeugdproduct een blijvende indruk naliet en doorgroeide.

Afscheid in intieme kring

“KSC Lokeren heeft met verslagenheid kennisgenomen van het overlijden van Steven De Geest”, klinkt het in een mededeling op de website van Lokeren.



“Als jeugdproduct van de club en voormalig speler van onze eerste ploeg laat hij een blijvende herinnering na binnen onze Sporting-familie. Onze oprechte deelneming gaat uit naar zijn familie, vrienden en geliefden. Het afscheid zal volgende week in intieme kring plaatsvinden”, besluit men.