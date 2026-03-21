Zorgen bij Antwerp om bepalende speler die toch al een tijdje terug werd verwacht

De supporters van Antwerp wachten al geruime tijd op de terugkeer van Mauricio Benitez, maar die laat opnieuw langer op zich wachten. De creatieve smaakmaker is nog steeds niet klaar voor competitievoetbal en zijn comeback wordt weer vooruitgeschoven.

Trainer Joseph Oosting klonk weinig optimistisch in zijn laatste update. “Benitez heeft het zowel fysiek als mentaal nog best lastig. We gaan nog bekijken of hij erbij kan zijn”, gaf hij aan. Daarmee blijft er veel onzekerheid rond zijn inzetbaarheid.

Ook voor andere spelers is het bang afwachten. “Hetzelfde voor Adekami: dat beslissen we na de zaterdagtraining”, aldus Oosting. Ondertussen is Daam Foulon geschorst en zitten ook Somers, Van Helden en Hairemans nog in de lappenmand.

Voor Geoffrey Hairemans komt de volgende wedstrijd sowieso te vroeg. “Deze wedstrijd komt nog te vroeg voor hem, maar het gaat de goeie kant op”, klonk het bij de coach.

Nog voluit in de Europe Play-offs

Sportief blijft Antwerp wel ambitieus. De club mikt vol op Europees voetbal, ondanks de personele problemen. “Daar gaan we vol voor. Het is een nieuwe motivatie”, benadrukte Oosting, die eerst nog een lastige opdracht tegen OH Leuven ziet aankomen.


Met het systeem van de Play-Offs, waarbij de punten worden gehalveerd, liggen er nog kansen. “Het is nieuw voor mij, ik weet niet precies hoe het zit, maar mooi om mee te maken”, besloot Oosting. 

