Kortrijk weggevaagd: Bouchez doet Beerschot dromen

Beerschot mag op hoop leven. De wedstrijden van 16 uur in de Challenger Pro League hebben een zware nederlaag voor KV Kortrijk opgeleverd. En zo is de strijd om promotie in de tweede klasse zeker nog niet gestreden.

Francs Borains - KV Kortrijk 4-1

KV Kortrijk wist wat het moest doen na de zege van Beerschot vrijdagavond tegen Patro Eisden Maasmechelen. Als ze hun kloof op De Mannekes gaaf wilden houden, dan moest er gewonnen worden in Francs Borains.

Wat er met de wedstrijd tegen Seraing gaat gebeuren is nog niet helemaal duidelijk - de Luikenaars trokken naar het BAS en willen de forfaitnederlaag ongedaan zien gemaakt worden. Maar een overwinning kon Kortrijk wel steviger tweede maken.

Zover zou het echter niet komen, want Kortrijk ging uiteindelijk zwaar onderuit tegen Francs Borains. Aboubacar Ali was de man van de wedstrijd voor het team van Bouchez. Voor de rust zorgde hij voor de 1-0, na de koffie ging hij verder op zijn elan.

Na de gelijkmaker van Adinany scoorde Ali nog twee keer. Tussendoor had ook Lavie de netten doen trillen. Door de 4-1 nederlaag doet Kortrijk een slechte zaak in de strijd om de tweede promotieplaats in de Challenger Pro League. Francs Borain doet dan weer een goede zaak onderaan het klassement.

KAA Gent U23 - Club NXT 3-2

De beloften van KAA Gent namen het dan weer op tegen de beloften van Club Brugge of Club NXT. Beide ploegen konden dit seizoen hun stempel nog niet helemaal drukken op de Challenger Pro League. In het onderlinge duel trokken de Buffalo's aan het langste eind.





Delorge maakte minuten bij de Gentenaars, Mazouz en Vandenbroucke maakten achterstanden via Osuji en Van Britsom ongedaan en in de slotminuut maakte Abdullahi het winnende doelpunt voor KAA Gent. De Bruggelingen blijven zo onderaan kamperen in de stand, Gent staat stevig achtste.