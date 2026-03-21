Bepalende factor voor buitenlands avontuur van Vanderbiest: "Dat is al besproken"

Fred Vanderbiest loodste KV Mechelen naar een historische plek in de Champions' Play-offs. Maar hoelang blijft hij nog aan boord bij Malinwa?

Verlaat Vanderbiest KV Mechelen voor buitenlands avontuur?

KV Mechelen verzekerde zich afgelopen weekend met een zege tegen RSC Anderlecht van een plekje in de top zes. Dat werd gevierd als ware de club kampioen.

Een dikke pluim in die historische kwalificatie is weggelegd voor trainer Fred Vanderbiest, al rijst bij dergelijke prestaties en mijlpalen ook de vraag waar de limiet van de coach ligt.

“Hij droomt ervan ooit nog eens in het buitenland aan de slag te gaan. Met zijn ex-club Limassol heeft hij bijvoorbeeld nog contact”, verklapt zijn vrouw Caroline Dubin aan Het Laatste Nieuws.

Bepalende factor

Een planning wanneer hij dat wil realiseren heeft Vanderbiest niet in zijn hoofd. “Fred is een blijver — hij wil graag samen met KV Mechelen groeien.”

Al lijkt er een andere factor medebepalend te zijn. “Zolang Jules (17) bij ons woont en naar school gaat, gaan we sowieso niet naar het buitenland. Dat is al besproken”, besluit ze.