Bepalende factor voor buitenlands avontuur van Vanderbiest: "Dat is al besproken"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Fred Vanderbiest loodste KV Mechelen naar een historische plek in de Champions' Play-offs. Maar hoelang blijft hij nog aan boord bij Malinwa?

KV Mechelen verzekerde zich afgelopen weekend met een zege tegen RSC Anderlecht van een plekje in de top zes. Dat werd gevierd als ware de club kampioen.

Een dikke pluim in die historische kwalificatie is weggelegd voor trainer Fred Vanderbiest, al rijst bij dergelijke prestaties en mijlpalen ook de vraag waar de limiet van de coach ligt.

“Hij droomt ervan ooit nog eens in het buitenland aan de slag te gaan. Met zijn ex-club Limassol heeft hij bijvoorbeeld nog contact”, verklapt zijn vrouw Caroline Dubin aan Het Laatste Nieuws.

Bepalende factor

Een planning wanneer hij dat wil realiseren heeft Vanderbiest niet in zijn hoofd. “Fred is een blijver — hij wil graag samen met KV Mechelen groeien.”

Lees ook... Hebben play-offs hun beste tijd gehad? Filip Joos heeft zeer scherpe mening
Al lijkt er een andere factor medebepalend te zijn. “Zolang Jules (17) bij ons woont en naar school gaat, gaan we sowieso niet naar het buitenland. Dat is al besproken”, besluit ze.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (22/03).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KV Mechelen
Frederik Vanderbiest

Meer nieuws

Hebben play-offs hun beste tijd gehad? Filip Joos heeft zeer scherpe mening

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 22/03 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 22/03 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/03 Charleroi Charleroi
Standard Standard 22/03 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 22/03 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 22/03 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 22/03 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 22/03 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

ontleder ontleder ontleder ontleder over Een heel ander beeld van KV Mechelen-succestrainer Fred Vanderbiest: "Ne man hé, gene pannenkoek" ontleder ontleder ontleder ontleder over 'Nieuwe jackpot op komst voor OH Leuven? Veelvoud van marktwaarde' .. .. over Zijn we hem nu ook al kwijt? Rayane Bounida schittert door afwezigheid, andere jonge Rode Duivel wél opgeroepen Panzer Panzer over Rudi Garcia heeft nog een belangrijke mededeling over Thibaut Courtois .. .. over 🎥 De Cat en Anderlecht gaan uit hun dak na selectie Rode Duivels, Taravel spreekt .. .. over Is dit logisch? Deze ploeg wordt bizar genoeg helemaal vergeten door Rudi Garcia filip.dhose filip.dhose over Revolte bij Belgische profclub: "Ons geduld is op - verkoop NU" patje teppers patje teppers over Vertrekker bij Zulte Waregem is doodeerlijk: "Het was op lange termijn niet houdbaar" Locolabo Locolabo over Nathan De Cat Rode Duivel: Rudi Garcia legt uit waar hij dat aan verdiend heeft Green kill Green kill over "Pijnlijk": Situatie bij Cercle is voor clubfiguur totaal anders dan vorig jaar Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved