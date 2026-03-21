Antonio Conte heeft iets te zeggen over Kevin De Bruyne bij terugkeer in basiselftal

Kevin De Bruyne stond vrijdag voor het eerst sinds afgelopen oktober in de basis bij Napoli. De Rode Duivel speelde 90 minuten en stelde de volgers gerust over zijn vorm.

Napoli heeft met het kleinste verschil gewonnen tegen Cagliari (0-1). Antonio Conte gaf zijn analyse bij DAZN: "We waren op kwalitatief vlak wat slordig. Cagliari kwam niet echt druk zetten, ze wachtten op een fout van ons om eruit te komen; het is niet dat ze ons heel veel kansen hebben bezorgd. Maar in de opbouw konden we duidelijk beter."

"In de tweede helft zochten we de tweede treffer, want als een match onzeker blijft, kan alles gebeuren en loop je het risico een gelijkspel toe te staan in een wedstrijd die je hebt gedomineerd. De spelers kenden het belang van deze match. We gaan de interlandbreak in met drie punten erbij, nu wachten we af wat de anderen doen."

Als Romelu Lukaku duidelijk nog niet 100% klaar is (hij bleef op de bank), dan was de Italiaanse tacticus wel blij met de vorm van Kevin De Bruyne: "Er blijven nog 8 matchen. De terugkeer van bepaalde spelers kan ons helpen, maar terugkeren is één ding, 100% zijn is iets anders. Ze hebben nog niet alle frisheid in de benen. Ik vond De Bruyne in vorm, zozeer dat ik hem 90 minuten heb laten spelen."

"Lobotka had het ook moeilijk om terug te keren. We moeten Rrahmani en Di Lorenzo nog recupereren. Voor Neres wordt het volgens mij lastig, want hij heeft een operatie ondergaan. Ik herhaal het: wat we in 7 maanden hebben gedaan is opmerkelijk, we zijn bovenin gebleven ondanks een zware blessurecrisis."



De doelstelling voor het seizoenseinde is nu duidelijk: "Nu moeten we de kwalificatie voor de Champions League afdwingen. Daarna is het onvermijdelijk om naar boven te kijken en niemand mag ons daarin tegenhouden. Door vandaag te winnen hebben we duidelijk druk gezet op de ploegen voor ons."