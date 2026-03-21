Antonio Conte heeft iets te zeggen over Kevin De Bruyne bij terugkeer in basiselftal

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Kevin De Bruyne stond vrijdag voor het eerst sinds afgelopen oktober in de basis bij Napoli. De Rode Duivel speelde 90 minuten en stelde de volgers gerust over zijn vorm.

Napoli heeft met het kleinste verschil gewonnen tegen Cagliari (0-1). Antonio Conte gaf zijn analyse bij DAZN: "We waren op kwalitatief vlak wat slordig. Cagliari kwam niet echt druk zetten, ze wachtten op een fout van ons om eruit te komen; het is niet dat ze ons heel veel kansen hebben bezorgd. Maar in de opbouw konden we duidelijk beter."

"In de tweede helft zochten we de tweede treffer, want als een match onzeker blijft, kan alles gebeuren en loop je het risico een gelijkspel toe te staan in een wedstrijd die je hebt gedomineerd. De spelers kenden het belang van deze match. We gaan de interlandbreak in met drie punten erbij, nu wachten we af wat de anderen doen."

Als Romelu Lukaku duidelijk nog niet 100% klaar is (hij bleef op de bank), dan was de Italiaanse tacticus wel blij met de vorm van Kevin De Bruyne: "Er blijven nog 8 matchen. De terugkeer van bepaalde spelers kan ons helpen, maar terugkeren is één ding, 100% zijn is iets anders. Ze hebben nog niet alle frisheid in de benen. Ik vond De Bruyne in vorm, zozeer dat ik hem 90 minuten heb laten spelen."

"Lobotka had het ook moeilijk om terug te keren. We moeten Rrahmani en Di Lorenzo nog recupereren. Voor Neres wordt het volgens mij lastig, want hij heeft een operatie ondergaan. Ik herhaal het: wat we in 7 maanden hebben gedaan is opmerkelijk, we zijn bovenin gebleven ondanks een zware blessurecrisis."


De doelstelling voor het seizoenseinde is nu duidelijk: "Nu moeten we de kwalificatie voor de Champions League afdwingen. Daarna is het onvermijdelijk om naar boven te kijken en niemand mag ons daarin tegenhouden. Door vandaag te winnen hebben we duidelijk druk gezet op de ploegen voor ons."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Cagliari
Kevin De Bruyne

19 miljoen euro of niet, Franky Van der Elst zag speler Genk opvallende beslissing nemen: "Opvallend"

11:20
11:40
11:00
2
09:00
10:40
10:20
10:00
07:00
3
09:30
08:20
08:10
1
07:41
6
06:30
2
21:40
19:40
23:00
22:30
1
21:55
1
21:20
3
18:30
8
21:00
20:30
20:00
19:20
2
19:00
13:00
8
18:00
17:40
17:20
4
17:00
9
14:30
1
16:30
13:30
19
16:00
15:30
15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 30
Cagliari Cagliari 0-1 Napoli Napoli
Genoa Genoa 0-2 Udinese Udinese
Parma Parma 15:00 Cremonese Cremonese
AC Milan AC Milan 18:00 Torino Torino
Juventus Juventus 20:45 Sassuolo Sassuolo
Como Como 22/03 Pisa Pisa
Atalanta Atalanta 22/03 Hellas Verona Hellas Verona
Bologna Bologna 22/03 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 22/03 Lecce Lecce
Fiorentina Fiorentina 22/03 Inter Milaan Inter Milaan

Nieuwste reacties

wilmabar123 wilmabar123 over Rudi Garcia laat zich uit over opvallende selectie Rode Duivels de zwerte maan de zwerte maan over Revolte bij Belgische profclub: "Ons geduld is op - verkoop NU" Sv1978 Sv1978 over 'Operatie redding: JPL-staartploeg heeft meteen nieuwe coach met ervaring in Champions League' Arthur Shelby Arthur Shelby over Vanhaezebrouck lyrisch: "Huzarenstukje" Sv1978 Sv1978 over Hebben play-offs hun beste tijd gehad? Filip Joos heeft zeer scherpe mening Arthur Shelby Arthur Shelby over Bepalende factor voor buitenlands avontuur van Vanderbiest: "Dat is al besproken" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Anderlecht wacht niét op nieuwe TD: Brusselaars hebben eerste zomertransfer al beet JaKu JaKu over Het komt er véél sneller dan verwacht: 'Haaland laat Manchester City weten dat hij wil vertrekken' VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over Deze ex-speler van KRC Genk is de ideale opvolger van Hans Vanaken Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Is dit logisch? Deze ploeg wordt bizar genoeg helemaal vergeten door Rudi Garcia Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved