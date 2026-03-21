Hebben play-offs hun beste tijd gehad? Filip Joos heeft zeer scherpe mening

Het is KV Mechelen eindelijk gelukt. Voor het eerst in al die jaren met play-offs hebben ze zich weten te plaatsen voor de top-6 en de Champions' Play-offs. En dat misschien niet eens met de beste kern die ze in al die jaren al gehad hebben.

Een aantal keren was het net niet, maar dit seizoen is het dan toch gelukt. Door de 1-0 overwinning tegen RSC Anderlecht heeft KV Mechelen nu 45 punten en kan het niet meer uit de top-6 verdwijnen op de laatste speeldag.

Gaan we de play-offs in België nog missen?

Zo kunnen ze die laatste wedstrijd op bezoek bij Club Brugge toch met heel wat minder stress aanvatten. En misschien al meteen voor een eerste keer voor een stunt zorgen in aanloop naar de Champions’ Play-offs die er zitten aan te komen.

Ook de analisten zijn blij dat Malinwa eindelijk eens mag spelen met de grote ploegen. Europees voetbal moet nu een volgend doel zijn – zeker thuis moeten ze de topclubs pijn kunnen doen is Filip Joos alvast van mening in 90 Minutes.

De vreugde van KV Mechelen zegt alles

“Het is opmerkelijk. Als je ze op voorhand naast de kernen van de voorbije jaren legt, met namen als Schoofs, Storm, Foulon, Hairemans, … Dat zijn spelers die hun strepen al hebben weten te verdienen”, pikte Tuur Dierckx in.

“Dan zou je niet gedacht hebben dat ze het nu wél zouden gaan halen.” Waarop Filip Joos opnieuw: “Er zijn er die zeggen dat de play-offs zijn beste tijd hebben gehad, maar als je die vreugde ziet bij KV Mechelen … Dan is dat écht niet waar.”