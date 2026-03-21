Rudi Garcia heeft nog een belangrijke mededeling over Thibaut Courtois

De selectie van de Rode Duivels moet het stellen zonder Thibaut Courtois. De doelman van Real Madrid zit momenteel geblesseerd aan de kant.

Geen Thibaut Courtois in de selectie van de Rode Duivels voor de komende interlandbreak in de Verenigde Staten. Voor de doelman, maar ook voor de bondscoach is dat een stevige domper.

“Ik heb Thibaut gesproken en hem gerustgesteld, het is nu belangrijk dat hij weer helemaal fit geraakt voor het seizoenseinde en het WK. Dat moet lukken”, laat Garcia weten aan Het Belang van Limburg.

De Fransman had Courtois heel graag meegenomen naar de Verenigde Staten en daar heeft hij ook een heel goede reden voor die wij nu niet meteen aanvoelden.

“Thibaut is erg belangrijk voor de groepssfeer en ook bij het uittesten van de tactische varianten heb je liever je eerste doelman erbij”, gaat Garcia verder met zijn betoog.

Lees ook... Experimenten met Roef of De Busser nu Courtois out is? Rudi Garcia maakt opvallende beslissing in selectie›

Op zaterdag 28 maart spelen de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. De tweede wedstrijd in deze interlandbreak is op 1 april gepland, tegen Mexico. Wie keeper zal zijn, dat laat Garcia nog in het midden.