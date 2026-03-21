Rudi Garcia heeft nog een belangrijke mededeling over Thibaut Courtois

Rudi Garcia heeft nog een belangrijke mededeling over Thibaut Courtois
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De selectie van de Rode Duivels moet het stellen zonder Thibaut Courtois. De doelman van Real Madrid zit momenteel geblesseerd aan de kant.

Geen Courtois bij de Rode Duivels

Geen Thibaut Courtois in de selectie van de Rode Duivels voor de komende interlandbreak in de Verenigde Staten. Voor de doelman, maar ook voor de bondscoach is dat een stevige domper.

“Ik heb Thibaut gesproken en hem gerustgesteld, het is nu belangrijk dat hij weer helemaal fit geraakt voor het seizoenseinde en het WK. Dat moet lukken”, laat Garcia weten aan Het Belang van Limburg.

Belangrijk voor de groepssfeer

De Fransman had Courtois heel graag meegenomen naar de Verenigde Staten en daar heeft hij ook een heel goede reden voor die wij nu niet meteen aanvoelden.

“Thibaut is erg belangrijk voor de groepssfeer en ook bij het uittesten van de tactische varianten heb je liever je eerste doelman erbij”, gaat Garcia verder met zijn betoog.

Op zaterdag 28 maart spelen de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. De tweede wedstrijd in deze interlandbreak is op 1 april gepland, tegen Mexico. Wie keeper zal zijn, dat laat Garcia nog in het midden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Real Madrid
België
Thibaut Courtois
Rudi Garcia

Meer nieuws

Experimenten met Roef of De Busser nu Courtois out is? Rudi Garcia maakt opvallende beslissing in selectie

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 29
Villarreal Villarreal 3-1 Real Sociedad Real Sociedad
Elche CF Elche CF 14:00 Real Mallorca Real Mallorca
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 16:15 Getafe Getafe
Levante Levante 18:30 Real Oviedo Real Oviedo
Osasuna Osasuna 18:30 Girona FC Girona FC
Sevilla Sevilla 21:00 Valencia CF Valencia CF
Barcelona Barcelona 22/03 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Celta De Vigo Celta De Vigo 22/03 Alaves Alaves
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 22/03 Real Betis Real Betis
Real Madrid Real Madrid 22/03 Atlético Madrid Atlético Madrid

Nieuwste reacties

ontleder ontleder ontleder ontleder over Een heel ander beeld van KV Mechelen-succestrainer Fred Vanderbiest: "Ne man hé, gene pannenkoek" ontleder ontleder ontleder ontleder over 'Nieuwe jackpot op komst voor OH Leuven? Veelvoud van marktwaarde' .. .. over Zijn we hem nu ook al kwijt? Rayane Bounida schittert door afwezigheid, andere jonge Rode Duivel wél opgeroepen Panzer Panzer over Rudi Garcia heeft nog een belangrijke mededeling over Thibaut Courtois .. .. over 🎥 De Cat en Anderlecht gaan uit hun dak na selectie Rode Duivels, Taravel spreekt .. .. over Is dit logisch? Deze ploeg wordt bizar genoeg helemaal vergeten door Rudi Garcia filip.dhose filip.dhose over Revolte bij Belgische profclub: "Ons geduld is op - verkoop NU" patje teppers patje teppers over Vertrekker bij Zulte Waregem is doodeerlijk: "Het was op lange termijn niet houdbaar" Locolabo Locolabo over Nathan De Cat Rode Duivel: Rudi Garcia legt uit waar hij dat aan verdiend heeft Green kill Green kill over "Pijnlijk": Situatie bij Cercle is voor clubfiguur totaal anders dan vorig jaar Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved