Yves Vanderhaeghe wil knallen tegen Kortrijk en weet al waar hij volgend jaar trainer wil zijn

Yves Vanderhaeghe trekt zaterdag met Francs Borains naar 'zijn' KV Kortrijk. Dat doet de coach zonder rancune, maar wel met een duidelijke visie. Ook naar de toekomst toe, zoveel is ondertussen duidelijk.

De laatste periode van Yves Vanderhaeghe bij KV Kortrijk liep op een snelle sisser af, maar de coach blijft De Kerels wel het allerbeste toewensen. Van rancune is er naar dit weekend toe dan ook totaal geen sprake bij hem.

Vanderhaeghe gunt Kortrijk de promotie, maar wil winnen

Toch zal hij Kortrijk met zijn nieuwe club Francs Borains wel punten willen afhandig maken. Temeer omdat zijn team de punten nog nodig heeft om zeker te kunnen zijn van een verlengd verblijf in de Challenger Pro League.

Door het gedoe met de beloftenteams valt niet uit te sluiten dat ook het nummer 13(!) uit de CPL zou degraderen. En dus hebben Vanderhaeghe en Francs Borains zeker de punten nodig om zich te kunnen gaan redden.

Yves Vanderhaeghe wil blijven bij Francs Borains

"Ik gun Kortrijk de promotie", aldus Vanderhaeghe in Het Nieuwsblad. "Maar ik werk nu voor Francs Borains en wil graag winnen, want we kunnen de punten nog goed gebruiken. Ik heb nog altijd een hekel aan verliezen."

En wat met zijn toekomst? Met nog vier speeldagen voor de boeg is kijken naar volgend seizoen - ook in functie van eventuele degradatie - moeilijk. Toch zou er al overleg geweest zijn om te blijven en dat is ook wat Vanderhaeghe graag wil.