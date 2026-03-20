Jean-Luc Dompé krijgt opvallende, alternatieve straf van zijn club

Jean-Luc Dompé werd begin dit jaar opnieuw aangehouden omdat hij dronken achter het stuur zat. De flankaanvaller die eerder voor Standard, Zulte Waregem en KAA Gent speelde, is door zijn club gestraft.

Jean-Luc Dompé (30) kwam eind januari opnieuw in opspraak: de Franse winger legde een positieve alcoholtest af bij een controle achter het stuur van zijn wagen. Daarna verliet hij het commissariaat met een elektrische step, wat hem opnieuw een arrestatie opleverde.

Na die feiten werd Dompé voor 2 wedstrijden geschorst en kreeg hij van zijn club Hamburger SV een boete van 100.000 euro. Het was niet de eerste keer dat hij in de problemen kwam. In 2023 was hij al betrokken bij een zwaar auto-ongeval in het centrum van Hamburg, nadat hij de controle over zijn wagen verloor.

Welke straf voor Jean-Luc Dompé?

Toen kreeg Dompé al een zware boete van zijn club, maar hij mocht al snel weer meetrainen. Deze keer kwam er, bovenop zijn schorsing en een geldboete, ook een alternatieve sanctie vanuit de club.

Jean-Luc Dompé moet namelijk aan preventie doen: HSV verplichtte hem om 10.000 fluohesjes aan te kopen en mee te helpen bij de verdeling ervan aan lokale scholen en crèches, in het kader van een actie rond verkeersveiligheid.



Jean-Luc Dompé speelde tussen 2015 en 2022 in de Jupiler Pro League, voor onder meer Sint-Truiden, Standard, AS Eupen, KAA Gent en Zulte Waregem. In 2022 tekende hij bij Hamburg, waar hij uitgroeide tot een belangrijke pion bij de Duitse club.