Veel druk op de ketel voor Rik De Mil en KAA Gent, maar ook opstekers uit de ziekenboeg

Voor KAA Gent staat er veel op het spel zondagavond in en tegen Dender. Winst is voldoende voor een ticket voor de Champions' Play-offs. In het andere geval wenkt mogelijk de vermaledijde Europe Play-offs. En dus staat er druk op de ketel.

Of de match tegen Dender de match van het jaar is voor KAA Gent? Dat zal nog moeten blijken over wat er in de play-offs zelf zal gebeuren, of er een Europees ticket mogelijk is en dergelijke meer - hetzij via de Champions' Play-off, hetzij via play-off 2.

Er stond ook al druk op de matchen tegen Zulte Waregem en Mechelen volgens Rik De Mil

Maar dat er druk op de ketel staat tegen Dender? Dat beseft iedereen. En dus is de vraag: hoe hou je spelers rustig met zo'n match op het programma? Het mag niet opnieuw mislopen, zoals een paar jaar geleden tegen KV Oostende.

"Hoe we de match hebben voorbereid? Zoals we de voorbije twee wedstrijden hebben voorbereid", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie vrijdagnamiddag in aanloop naar de clash met Dender. "Toen was het ook van moeten."

Goed nieuws vanuit de ziekenboeg van KAA Gent

"Mathematisch bleven we sowieso in de race, maar we wisten dat het ook tegen Mechelen en Zulte Waregem van moeten was. Daar stond veel druk op, maar we proberen de focus geleidelijk aan op te bouwen."



De coach had ook meteen goed nieuws: "De meeste spelers zijn fit. Het goede nieuws is dat Delorge opnieuw speelklaar is, weliswaar nog niet voor de A-kern dit weekend. Ook Goore heeft vooruitgang geboekt. Bij Paskotsi is het met ups en downs, maar ik denk dat hij niet klaar zal raken voor zondag."