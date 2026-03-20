FCV Dender blijft er in geloven: "Die ontsnappingsroute hebben we nog"

FCV Dender EH heeft na 29 speeldagen amper 19 punten. Toch zijn ze nog steeds strijdvaardig bij de Oost-Vlamingen, want er zijn nog zeven speeldagen om de rechtstreekse redding af te wenden en anders zijn er nog barragewedstrijden.

Dender sluit de reguliere competitie sowieso af als laatste. Daarna krijgt het nog zes wedstrijden tegen Cercle Brugge en twee ploegen uit het rijtje van drie tussen La Louvière, Zulte Waregem en OH Leuven om zich te proberen redden.

De kloof met de voorlaatste (Cercle Brugge) is momenteel negen punten. Dat is veel, maar in se ook niet onoverkomelijk. En sowieso is het aan Dender om vertrouwen te tanken en goed te blijven spelen, ook met oog op de barrages.

FCV Dender moet nog niet panikeren

De laatste in de competitie degradeert dit seizoen namelijk niet automatisch, maar krijgt nog een ultieme kans in een barragewedstrijd tegen de winnaar van de play-offs van de plaatsen drie tot zes in de Challenger Pro League.

Dat kan Beerschot, Lommel of Patro Eisden Maasmechelen zijn op dit moment - al is Kortrijk nog niet zeker van de tweede plaats. En dus weten ze in Dender waar ze zich moeten op gaan voorbereiden. Roman Kvet heeft het scenario al in zijn hoofd.

Roman Kvet ziet de ontsnappingsroute voor Dender

"Het behoud afdwingen is nu het enige wat telt. Indien we zondag onze achterstand op Cercle Brugge zouden kunnen verkleinen tot zes punten, zou dat een geweldige boost betekenen. Bij Cercle werd de trainer ontslagen. Dat wijst toch op onrust."





"In de gevarenzone is geen enkele club gerust in een goede afloop, maar uiteraard liggen de kaarten niet gunstig voor ons. Daarom kijk ik ook niet echt meer naar het klassement en bekijk ik het liever wedstrijd per wedstrijd in de wetenschap dat er ook nog steeds een ontsnappingsroute mogelijk is via de barragematch."