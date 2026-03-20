"Pijnlijk": Situatie bij Cercle is voor clubfiguur totaal anders dan vorig jaar

Cercle Brugge heeft met Lars Friis een nieuwe trainer aangesteld. Hij moet de ploeg in de Jupiler Pro League houden.

Lars Friis is nieuwe trainer van Cercle Brugge

Lars Friis heeft van groen-zwart een contract gekregen tot het einde van het seizoen. Als de Deen de Vereniging in de Jupiler Pro League houdt, dan krijgt hij onmiddellijk een nieuwe overeenkomst voor twee seizoenen.

De kaarten liggen helemaal anders dan vorig jaar, toen Bernd Storck plots binnengehaald werd voor de allerlaatste wedstrijden om Cercle Brugge in eerste klasse te houden. Vandaag was er al overleg, online, tussen Friis en de huidige staf.

Jimmy De Wulf leidde vorig seizoen de ploeg door de Relegations Play-offs, maar de laatste twee matchen tegen Patro Eisden moest hij plots plaatsmaken voor Storck. Iets wat gelukkig niet blijven hangen is bij De Wulf.

Pijnlijke herinnering voor Jimmy De Wulf

“Dat was pijnlijk, maar ik heb dat op mijn manier verwerkt en heb het een plaats weten te geven”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Ik heb toen een bewuste keuze gemaakt en besloten om te blijven. Ik kon de groep niet in de steek laten.”



Het hart van De Wulf leeft duidelijk voor Cercle en wil de ploeg helpen waar dat nodig is. “Ik heb toen veel steun gekregen van veel mensen bij Cercle. Ik trok een streep onder het verleden en wil nu het beste van mezelf geven om Cercle in de Jupiler Pro League te houden.”