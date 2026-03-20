Beerschot verraden? Nainggolan spreekt klare taal over passage bij Antwerp

Radja Nainggolan speelt met Patro Eisden tegen Beerschot. Een wedstrijd die voor hem altijd een bijzondere bodem zal hebben.

Nainggolan en Beerschot

Radja Nainggolan heeft een bijzondere band met Beerschot gehad, maar sinds zijn passage bij Royal Antwerp FC is die stevig veranderd. Zo werd hij al uitgemaakt voor verrader.

“Toen ik voor Antwerp tekende, beschouwde Beerschot dat als verraad. Maar mijn portefeuille wordt niet gevuld door clubliefde”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Nainggolan zegt dat hij Beerschot altijd dankbaar zal blijven, maar dat men ook moet begrijpen dat hij de keuze voor Antwerp maakte. “Het was de enige club die me een aantrekkelijk aanbod kon doen om meer voor mijn twee dochters in België te kunnen zorgen.”

Diepgeraakt

Moeilijker heeft hij het met de houding van de fans toen hij in de derby op Beerschot de winning goal scoorde. “Toen de spionkop, vol mensen die allemaal wisten dat mijn moeder overleden was aan kanker, me uitmaakte voor ‘hoerenzoon’ raakte dat me diep.”

Zijn moeder was de belangrijkste figuur in zijn leven. “Ik zou mijn goal nooit zo heftig vieren, maar deed het nu wel. Niet tegen Beerschot als club, want ik onderhandelde zelfs nog om er terug te keren en de cirkel rond te maken”, besluit hij.