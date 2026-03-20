Beerschot verraden? Nainggolan spreekt klare taal over passage bij Antwerp

Radja Nainggolan speelt met Patro Eisden tegen Beerschot. Een wedstrijd die voor hem altijd een bijzondere bodem zal hebben.

Radja Nainggolan heeft een bijzondere band met Beerschot gehad, maar sinds zijn passage bij Royal Antwerp FC is die stevig veranderd. Zo werd hij al uitgemaakt voor verrader.

“Toen ik voor Antwerp tekende, beschouwde Beerschot dat als verraad. Maar mijn portefeuille wordt niet gevuld door clubliefde”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Nainggolan zegt dat hij Beerschot altijd dankbaar zal blijven, maar dat men ook moet begrijpen dat hij de keuze voor Antwerp maakte. “Het was de enige club die me een aantrekkelijk aanbod kon doen om meer voor mijn twee dochters in België te kunnen zorgen.”

Moeilijker heeft hij het met de houding van de fans toen hij in de derby op Beerschot de winning goal scoorde. “Toen de spionkop, vol mensen die allemaal wisten dat mijn moeder overleden was aan kanker, me uitmaakte voor ‘hoerenzoon’ raakte dat me diep.”

Lees ook... Truitje van De Bruyne of Nainggolan? Ander item brengt het meest op in veiling Patro Eisden
Zijn moeder was de belangrijkste figuur in zijn leven. “Ik zou mijn goal nooit zo heftig vieren, maar deed het nu wel. Niet tegen Beerschot als club, want ik onderhandelde zelfs nog om er terug te keren en de cirkel rond te maken”, besluit hij.

Meer nieuws

Truitje van De Bruyne of Nainggolan? Ander item brengt het meest op in veiling Patro Eisden

09:45
Patrick Goots benoemt enkele spelers in België die Antwerp kan gebruiken volgend seizoen

10:30
Weerzien met Beerschot: Stijn Stijnen geeft Nainggolan duidelijke opdracht mee

20:00
Een eerbetoon aan Ricardo Sá Pinto? Genk kan dit weekend een record van Standard breken

11:00
De Camargo heeft met Jong Genk nog belangrijke missie tegen Olympic Charleroi

10:45
Beerschot in rouw na euthanasie van ex-speler: "Een vriend van het huis"

08:10
2
Stijn Stijnen en Patro Eisden beloven één Beerschot-speler een warm onthaal

21:40
Club Brugge moet op zoek naar een alternatief, burgemeester heeft voorstel

10:00
Vanderhaeghe op bezoek bij ex-ploeg KV Kortrijk: "Zo zit voetbal niet in elkaar"

09:15
1
Een heel ander beeld van KV Mechelen-succestrainer Fred Vanderbiest: "Ne man hé, gene pannenkoek"

09:00
Jérémy Doku heeft heel duidelijke boodschap voor Belgische supporters: "Ze moeten daarmee ophouden"

09:30
1
Europese kater voor België: dit zijn de gevolgen voor de coëfficiënt

08:40
1
Pro League botst weer frontaal met DAZN: onzekerheid hoe miljoenen moeten verdeeld worden

08:00
3
Vreemd incident voor Club Brugge-speler: opgeroepen door twee nationale ploegen tegelijk

08:20
1
Deze ex-speler van KRC Genk is de ideale opvolger van Hans Vanaken

07:20
Wie komt volgend seizoen met Beveren naar JPL? "Ik geef hen 80-20 kans op promotie" Interview

20:40
3
Bondscoach Rudi Garcia gaat straks speler oproepen die hij liever nog niet had opgeroepen

07:40
1
📷 Dit is het opvallende nieuwe uitshirt van de Rode Duivels

07:00
8
Dit hadden Bryan Heynen en Daan Heymans te zeggen na de bolwassing in Freiburg

06:30
1
Beerschot in een diepe rouw na triest overlijden van ex-speler

19:30
1
SK Beveren kampt al meteen met een gigantisch probleem na titel

22:30
2
Nicky Hayen zag een pijnlijk "breekpunt" van Genk in Freiburg

23:00
Op koers voor de Relegation Play-offs, maar: "We zijn een van de leukste ploegen om naar te kijken"

21:28
Ex-sterkhouder van Club Brugge scoort en knikkert Malick Fofana en Lyon uit Europa

22:00
2
Sterkhouder van KV Kortrijk heeft zéér mooie boodschap voor de eigen fans

21:00
Nieuwe boycot? Lokeren komt met stevig statement richting de eigen fans

21:45
OH Leuven haalt álles uit de kast voor cruciale clash tegen Antwerp

20:45
2
Voormalige speler van STVV, Lommel en Lokeren viert bijzondere mijlpaal

20:10
Genk krijgt rammeling in Freiburg: defensief geklungel begin tweede helft breekt Limburgers zuur op

20:36
Ex-ploegmaat haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

20:20
Horrorblessure van Noa Lang krijgt mogelijk een vervelend staartje

19:40
'Ex-doelman van Club Brugge kan Kasper Schmeichel vervangen bij Celtic'

19:20
Antonio Nusa achterna? Club Brugge koestert (dure) 16-jarige ruwe diamant

18:40
Taravel krijgt hoopvol nieuws vanop open training RSC Anderlecht

18:20
DAZN komt met groot nieuws én belofte: "Primeur voor Belgisch voetbal"

19:00
3
Vandenbempt hint op verrassing in JPL: "Statement met oog op titelstrijd"

18:00
1

