De WK-droom van de Buffalo: meer speelminuten nodig?

KAA Gent heeft nog werk aan de winkel op speeldag 30. Als het zich nog wil plaatsen voor de Champions' Play-off, dan moeten ze wel winnen tegen FCV Dender EH. Dat zal natuurlijk niet al te makkelijk zijn.

KAA Gent heeft wel alles in eigen handen, dus het kan het afmaken in Denderleeuw zondagavond. Het blijft opletten voor zo'n klip, want iedereen kent ook nog steeds het verhaal van en met KV Oostende van een aantal jaren geleden.

Ook toen liep het - tegen een zekere degradant nota bene - nog compleet verkeerd op de laatste speeldag. Aan de Buffalo's om deze keer beter te doen. En dan zal er ook wel gerekend worden op de teruggekeerde Hyun-seok Hong.

Had die tot dusver al meer verwacht van zijn seizoen? Mogelijk wel. De minzame Zuid-Koreaan heeft alvast in zijn kaarten laten kijken in zijn eerste interview sinds zijn terugkeer. “Ik verkeerde in een lastige situatie bij mijn Franse club.

"Met het oog op het WK wilde ik zoveel mogelijk spelen en daarom was een uitleenbeurt bij Gent voor mij het ideale scenario", aldus Hong in gesprek met Het Nieuwsblad. DIe opmerkte dat er veel is veranderd de laatste jaren bij Gent.


En wat met zijn speelminuten? "Tegen OH Leuven speelde ik echt niet goed en ik begrijp dan ook perfect dat de coach me wisselde." Zijn vervanger deed het vervolgens ook goed en dan is het een kwestie van geduld. Welke stempel kan Hongie nog drukken op het einde van de competitie?

FCV Dender blijft er in geloven: "Die ontsnappingsroute hebben we nog"

OFFICIEEL: Lior Refaelov (ex-Antwerp, Club Brugge en Anderlecht) heeft nieuwe uitdaging te strikken

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 22/03 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 22/03 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/03 Charleroi Charleroi
Standard Standard 22/03 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 22/03 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 22/03 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 22/03 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 22/03 Union SG Union SG

