Wat gebeurde er vanavond allemaal in de Challenger Pro League?

De 31ste speeldag in de Challenger Pro League wordt vandaag en zaterdag afgewerkt. Met de ontknoping in de Jupiler Pro League worden alle scheidsrechters ook zondag ingezet.

De speeldag in tweede klasse opende vanavond met drie wedstrijden die afgewerkt werden, met vooral oog voor de topper tussen Patro en Beerschot. Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers in deze matchen:

Olympic Charleroi – Jong Genk 1-2

Geen doelpunten in Charleroi in de eerste helft. Ferrara kreeg op het uur een rode kaart. Haroun bracht de beloften van KRC Genk zes minuten voor tijd op voorsprong, maar nauwelijks 2 minuten later stond het alweer gelijk via De Medina. Een minuut voor tijd maakte Jelle Driessen er alsnog 1-2 van.

Eupen – Seraing 0-0

Ook in Eupen bleef het scorebord na de eerste 45 minuten 0-0 aanwijzen. De partij eindigde uiteindelijk zoals ze begonnen was.

Patro Eisden – Beerschot 0-4

Al na 9 minuten spelen trapte Arnold Vula de bezoekers op voorsprong. Van La Parra verdubbelde de voorsprong van Beerschot op het half uur. Haraguchi maakte er meteen na de pauze 0-3 van. Vanop de stip scoorde Masui de 0-4.

Zaterdag worden de vijf overige wedstrijden van deze speeldag afgewerkt. KV Kortrijk kan een volgende stap richting promotie zetten door te winnen op Francs Borains.

2e klasse

 Speeldag 31
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 0-4 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-2 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 0-0 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 21/03 KV Kortrijk KV Kortrijk
KAA Gent KAA Gent 21/03 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KSC Lokeren KSC Lokeren 21/03 RSCA Futures RSCA Futures
SK Beveren SK Beveren 21/03 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 21/03 Lierse SK Lierse SK

