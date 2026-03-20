Een heel ander beeld van KV Mechelen-succestrainer Fred Vanderbiest: "Ne man hé, gene pannenkoek"

Foto: © photonews
Het imago van Fred Vanderbiest als harde en norse trainer krijgt een opvallende nuance. Zijn vrouw Caroline Dubin schetst een totaal ander beeld van de coach van KV Mechelen, eentje dat haaks staat op hoe hij vaak wordt gezien.

Volgens Dubin is Vanderbiest allesbehalve een gesloten man, al uit hij zich op een andere manier. “Hij is geen prater, maar hij kan echt goed schrijven”, vertelt ze in GvA. Zo laat hij haar geregeld briefjes achter die hij ’s nachts schrijft, vaak gevuld met lieve woorden, excuses of motivatie.

Die romantische kant verrast, zeker gezien zijn reputatie uit het verleden. Vanderbiest stond jarenlang bekend als een ‘bad boy’, maar volgens zijn partner klopt dat beeld niet meer. “Zo ruw als hij eruitziet, zo lief is hij vanbinnen, maal twee”, klinkt het.

Dubin benadrukt ook hoe attent hij is in het dagelijkse leven. Van geheime dinerafspraken tot bloemen op het werk: Vanderbiest zou er alles aan doen om haar te verrassen. “Hij is een ongelofelijke romanticus en zit vol verrassingen”, zegt ze.

Volksmens

Toch blijft hij ook zichzelf. Hij kan zich nog opwinden, zowel thuis als op het veld, en houdt van het leven als een echte volksmens. “Het is ne man, hè, gene pannenkoek”, klinkt het met een knipoog.


Volgens Dubin heeft Vanderbiest de voorbije jaren echter rust gevonden, na een moeilijke periode met relationele en professionele tegenslagen. Vandaag lijkt hij een stuk evenwichtiger, en daar speelt zijn huidige relatie mogelijk een belangrijke rol in.

