Keert JPL-ster nog terug op het veld dit seizoen? "Ik voel me net Deadpool"

Promise David van Union blijft ondanks zijn zware heupblessure positief en strijdlustig. De 24-jarige aanvaller, die hoogstwaarschijnlijk de play-offs en het WK in eigen land mist, vergelijkt zichzelf met een superheld. "Ik voel me Deadpool", zegt David.

“Ja, die superheld van Marvel. Zijn superkracht is dat hij extreem snel kan genezen. Als je zijn been afsnijdt, groeit het op een paar minuten terug. En bij mij gaat het genezingsproces ook vlot, vandaar", legt hij uit in Het Nieuwsblad.

Toch neemt hij zijn herstel serieus. “Nee, we pushen niets. Dat is het me op de lange termijn niet waard. Ik ben vorige week maandag begonnen met mijn revalidatie en daar ben ik al heel blij om. Ik geniet ervan om opnieuw te kunnen sporten", zegt David.

Het moment van de blessure zelf was zwaar. “Toen ik slecht neerkwam, wist ik meteen dat het grondig mis was. In de ambulance heb ik tranen met tuiten gehuild, maar op een bepaald moment zijn de tranen op. Het leven is niet over, mijn carrière evenmin. Dit is niet meer dan een bump in the road", vertelt hij.

Gebrek aan respect dat Union zonder mij geen kampioen kan worden

David reageert ook op opmerkingen dat Union zonder hem geen kampioen kan worden. “Dat vind ik een domme uitspraak. Eentje die van weinig respect getuigt ook. Zeker omdat we nog sterke spitsen hebben met verschillende kwaliteiten", zegt hij resoluut.



Zijn blik op de toekomst blijft hoopvol. “Over een drietal weken volgt een nieuwe MRI en dan wordt veel duidelijk. Ofwel blijk ik dan Deadpool en zal ik snel terug zijn, ofwel blijk ik just a regular guy", lacht hij. Over een mogelijke transfer deze zomer zegt hij: “Wat mij betreft, is dat nog steeds het plan. Maar ik zal dat ook niet zomaar weggooien. Ik maak me daar geen zorgen over.”