Revolte bij Belgische profclub: "Ons geduld is op - verkoop NU"

Het geduld van de supporters van RWDM Brussels is op. Helemaal op. Dat blijkt uit een open brief van de supporters. Zij willen een verkoop van de club en wel onmiddellijk. Benieuwd of dat zijn impact zal hebben.

Het supporterscollectief van RWDM Brussels wil dat de club wordt verkocht en wel onmiddellijk. Ze willen transparantie en hopen dat ze de club kunnen redden door nu tot actie over te gaan. Het is de zoveelste stap in een moeilijke situatie voor de club.

Dat Gauthier Ganaye - CEO van de club van juni 2023 tot mei 2024 - failliet laten verklaren heeft bij de ondernemingsrechtbank van Brussel was eerder deze week een zoveelste klap. Textor zou ondertussen wel willen verkopen, maar onder voorwaarden.

De volledige open brief van het supporterscollectief van de Brusselaars:

"Enkele maanden geleden hebben wij, supporters van Racing White Daring Molenbeek, ons gemobiliseerd om de essentie van RWDM te verdedigen en de verdwijning van de identiteit van de club te voorkomen. En met succes: de ‘vier magische letters’ bleven behouden."

"Deze overwinning heeft ons collectief doen ontstaan. Zoals zo vaak in de geschiedenis van deze club is gebleken: wanneer het bestaan van RWDM wordt bedreigd, staan wij samen op. Al maanden tonen de RWDM-supporters loyaliteit, geduld en blijven ze hun club en ploeg steunen."

Supporters willen transparantie

"Ondertussen stapelt de directie onduidelijkheden, tekortkomingen en beslissingen op die zowel het sportieve niveau als de club zelf verzwakken. Met de recente beslissing van de Licentiecommissie en de aftrek van drie punten werd een nieuwe rode lijn overschreden. Dit is de druppel die de emmer doet overlopen."





"Het gaat immers niet om een geïsoleerd incident, maar om het resultaat van een structurele chaos die de toekomst van de club rechtstreeks bedreigt. Wij eisen daarom van het clubbestuur volledige en onmiddellijke transparantie:

• over de werkelijke financiële situatie van de club;

• over de niet nagekomen engagementen;

• over de risico’s die worden gelopen;

• over de concrete garanties die worden geboden om een nieuw fiasco te vermijden."

"De supporters nemen geen genoegen meer met ontwijkende verklaringen of loze woorden. De club kan niet langer verder onder een onstabiel bestuur dat fouten en gebrek aan transparantie opstapelt. Wij vragen de onmiddellijke verkoop van de club. Niet morgen. Niet binnen enkele weken. Nu."

Supporters willen onmiddellijk een verkoop van de club

"En wij vragen een geloofwaardige, solide en gestructureerde overnemer, die respect heeft voor de identiteit van RWDM en in staat is een duurzame toekomst te verzekeren. Elke dag die verstrijkt, verzwakt RWDM verder en brengt de toekomst van de club in gevaar. Ons geduld is op."

"Wij zullen de spelers en de huidige staf blijven steunen, die ondanks deze chaos onze kleuren met passie en inzet verdedigen. Maar wij blijven niet lijdzaam toekijken op de wijze waarop de directie de geschiedenis en de toekomst van onze club besmeurt. Het is niet de eerste keer dat wij een diepe crisis doormaken."

"Als supporters willen we niet opnieuw beleven wat we in 2002 hebben meegemaakt, toen we machteloos moesten toekijken hoe onze club langzaam maar zeker ten onderging en uiteindelijk ook verdween. RWDM is geen financieel actief en geen speculatief speeltje. RWDM is een identiteit, een gemeenschap, een trots. En die gemeenschap eist respect. En ze eist om gehoord te worden."