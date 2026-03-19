Ongelooflijk! Nu laat voormalig CEO RWDM failliet verklaren

Gauthier Ganaye heeft voormalig club RWDM Brussels failliet laten verklaren bij de ondernemingsrechtbank van Brussel, zo meldt de krant L'Echo. Ganaye was CEO van de club van juni 2023 tot mei 2024, tijdens de laatste seizoen van RWDM in de eerste klasse, voordat hij werd ontslagen.

Volgens het bericht heeft Ganaye nog altijd zijn ontslagvergoeding niet ontvangen, ondanks een uitspraak van de ondernemingsrechtbank in zijn voordeel eind zomer 2025. Hij heeft ook gerechtsdeurwaarders ingeschakeld om de betaling af te dwingen en geprobeerd tot een minnelijke schikking te komen.

Als laatste drukmiddel diende Ganaye begin deze week een faillissementsvordering in tegen de SA Racing White Daring de Molenbeek Future, de operationele entiteit van de Molenbeekse club. Hiermee wil hij zijn vordering kracht bijzetten en een oplossing afdwingen.

Gauthier Ganaye heeft zijn ontslagvergoeding nog niet gekregen

Het gerecht heeft RWDM Brussels tot begin april de tijd gegeven om het geschil te regelen en de achterstallige betalingen uit te voeren. Tot die tijd blijft de juridische situatie gespannen.

Maxime Vossen, de huidige CEO van RWDM Brussels, laat weten dat Ganaye ondanks alles meewerkt bij het zoeken naar een oplossing. “Hij toont zich wel degelijk bereid tot overleg", aldus Vossen tegenover L’Echo.



De kwestie onderstreept de financiële en organisatorische uitdagingen waar RWDM Brussels de afgelopen jaren mee te maken heeft gehad, en de noodzaak om dergelijke geschillen snel en efficiënt op te lossen om de werking van de club niet verder te bemoeilijken.