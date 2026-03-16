Kantelpunt op komst? D-Day (en verkoop?) voor Belgische profclub

Na het oorspronkelijke RWDM en het ter ziele gegane FC Brussels dreigt nu ook RWDM Brussels alweer uit het profvoetbal te verdwijnen. Er is al puntenaftrek geweest en het laatste is nog niet gezegd over de zaak.

Sportief gezien was het een goed weekend voor de Brusselaars. Olympic Charleroi, Francs Borains en Lierse verloren, waardoor er in operatie redding een goede zaak werd gedaan. Maar er zijn natuurlijk de extrasportieve problemen.

Licentiecomissie buigt zich over RWDM Brussels

WDM Brussels staat opnieuw in het oog van de storm. De Licentiecommissie trok drie punten af, de tweede keer dit seizoen, en de Brusselse club lijkt daardoor nog dieper in de problemen te raken. En dus was/is de vraag: wat nu?

Op maandag 16 maart verscheen RWDM voor de Licentiecommissie en daar moesten ze meer duiding geven. De Brusselse club moet daar onder meer kunnen bewijzen dat de openstaande schulden betaald zijn.

Overnemers gevonden voor RWDM?

Achter de schermen beweegt er intussen veel volgens Het Laatste Nieuws. Een groep investeerders, die anoniem wenst te blijven, zou concrete interesse hebben in een overname en is zelfs bereid om de operationele én financiële schulden op zich te nemen.



Ook volgens La Dernière Heure zou Textor ondertussen bereid zijn om te verkopen. Eerder had hij wel een zwarte lijst laten opmaken over mensen waar hij zeker niet wilde aan verkopen - het laatste woord is dus nog zeker niet gezegd.