Belgische profclub dicht bij failliet? Sterke man zet deur open voor verkoop, mét zwarte lijst

Na het oorspronkelijke RWDM en het ter ziele gegane FC Brussels dreigt nu ook RWDM Brussels alweer uit het profvoetbal te verdwijnen. Er is al puntenaftrek geweest en de vraag is waar het gaat stoppen. John Textor lijkt nu de deur toch open te zetten voor een verkoop.

RWDM Brussels staat opnieuw in het oog van de storm. De Licentiecommissie trok drie punten af, de tweede keer dit seizoen, en de Brusselse club lijkt daardoor nog dieper in de problemen te raken. En dus is de vraag: wat nu?

John Textor zet deur op een kier voor verkoop

De supporters maken zich al klaar om eventueel de club nog een keer uit de as te laten herrijzen, maar het beste scenario lijkt toch nog steeds een doorstart met een verkoop van de club door sterke man John Textor.

🔴⚫️ John Textor a officiellement ouvert la porte à une vente du RWDM.



🇺🇸 D’après les dernières discussions internes, le propriétaire américain possède une liste noire d’investisseurs à qui il ne vendra jamais mais il a été entendu avec Arès que le fond d’investissement ne… pic.twitter.com/fGoy2AL6o5 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) March 10, 2026

Die zou nu de deur alsnog op een kier hebben gezet, weet transfergoeroe Sacha Tavolieri te melden. Al wil hij dus niet meteen aan iedereen verkopen en enkel aan zijn eigen voorwaarden - wat een verkoop meteen lijkt te bemoeilijken.

Wie koopt RWDM Brussels?

Volgens recente interne gesprekken heeft de Amerikaanse eigenaar een zwarte lijst met investeerders aan wie hij nooit zal verkopen en is er overeenstemming bereikt met Ares dat het investeringsfonds geen verkoop van de club zal afdwingen.





Pas als Textor zijn fiat geeft aan een juiste overnemer zal Ares die diensten faciliteren en makkelijker maken. Op die manier staat de deur wel officieel open voor een verkoop. Rest de volgende vraag: wie wil dit RWDM kopen?