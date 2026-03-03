Verdwijnen ze voor de derde keer? Belgische profclub dreigt failliet te gaan

Verdwijnen ze voor de derde keer? Belgische profclub dreigt failliet te gaan
Na het oorspronkelijke RWDM en het ter ziele gegane FC Brussels dreigt nu ook RWDM Brussels alweer uit het profvoetbal te verdwijnen. De puntenaftrek die de Licentiecommissie hen oplegde is immers het gevolg van een veel diepgaander probleem. Er is vers geld nodig, maar niemand weet van waar.

RWDM Brussels staat opnieuw in het oog van de storm. De Licentiecommissie trok drie punten af, de tweede keer dit seizoen, en de Brusselse club lijkt daardoor nog dieper in de problemen te raken. Voor RWDM dreigt een scenario dat niemand in Molenbeek wil horen: een faillissement, zelfs nog dit seizoen.

Transferverbod was eerste signaal

Het transferverbod dat de club sinds de wintermercato treft, maakt de situatie onhoudbaar. Geen nieuwe spelers, geen financiële injecties, en de regels van de licentiecommissie laten geen ruimte voor halfslachtige oplossingen. 

Als een profclub langer dan 31 dagen onder een transferverbod zit, moet een andere partij instaan voor de continuïteit. Voor RWDM is die oplossing nog altijd ver weg.

Op eigenaar John Textor hoeft RWDM Brussels niet te rekenen

De huidige meerderheidsaandeelhouder, Eagle Football Holdings Bidco, kan de club niet meer dragen. Ook voormalig directeur John Textor en de moederholding Eagle Football Group hebben de handen ervan afgetrokken. Allemaal verbonden door dezelfde uiteindelijke eigenaar, waardoor er geen externe reddingsboei is. Een bankgarantie of nieuwe investeerder voor 16 maart lijkt een utopie.

De cijfers laten zien waarom de club op instorten staat. Vorig seizoen werd 14,5 miljoen euro verlies geboekt, het jaar daarvoor zelfs 25,2 miljoen. Sinds de zomer kwamen er bijkomende problemen bij, zoals het stopzetten van financiële steun door Olympique Lyon, een andere club binnen de Eagle-groep. Het voortbestaan van RWDM hangt aan een zijden draadje.

In Molenbeek groeit de angst: waar halen de spelers hun salaris vandaan? Wie betaalt de huur van het stadion? Als een schuldeiser naar de rechtbank stapt, kan een faillissement razendsnel volgen.

RWDM Brussels

