Dender schiet niet op met een punt: "Maar in onze hoofden stap vooruit gezet"

Foto: © photonews

Dender bleef afgelopen weekend steken op een gelijkspel tegen Cercle Brugge. Zo pakt de nieuwe coach Yannick Ferrera meteen een punt bij zijn debuut.

Dender pakt een punt

In het duel tussen Cercle Brugge en Dender werd afgelopen weekend niet gescoord. Een goed debuut voor coach Ferrera, al moesten ze in deze match wel de drie punten pakken als ze de concurrentie nog willen inhalen.

De opbouw verloopt alvast anders onder Ferrera. “We moeten opbouwen met vier verdedigers in een 4-2-3–1-systeem. We moeten op een andere manier druk zetten”, vertelt Luc Marijnissen aan Het Laatste Nieuws.

Dat is wat wennen en iets waar de komende weken hard aan gewerkt zal worden. “Er moet aan een ploeg gebouwd worden en er voor gezorgd worden dat de kloof met de andere ploegen niet te groot wordt, zodat we nog alles op de play-downs kunnen zetten.”

Goed gevoel

Volgens Marijnissen heeft zijn ploeg het nodige geloof en vertrouwen gekregen, precies wat de bedoeling was. “De sfeer in de ploeg is anders. Hopen nu dat het met het nieuwe systeem beter gaat werken.”

Het resultaat viel misschien tegen, maar toch is er iets in gang gezet. “We zijn in het klassement niet dichterbij de concurrenten geschoven, maar we hebben in onze hoofden een stap vooruit gezet. Ik houd een goed gevoel aan onze prestatie over.”

