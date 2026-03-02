Antwerp verraste STVV volledig: "Dit hadden we niet verwacht"

STVV liet de kans liggen om mee aan kop te komen na een nederlaag tegen Antwerp. Ondanks dominant balbezit vond het geen antwoord op het lage blok van de thuisploeg.

STVV had mee aan de leiding kunnen komen in de Jupiler Pro League, maar dan moest het zaterdagavond wel winnen van Antwerp. Na een frustrerende wedstrijd gebeurde dat uiteindelijk niet.

The Great Old won met 1-0 nadat Anthony Valencia het enige doelpunt van de partij kon scoren. Rood-wit speelde de volledige wedstrijd met een heel laag blok. Punten primeren op dit moment dan ook.

STVV was verrast door laag blok van Antwerp

Antwerp-coach Joseph Oosting had de tegenstanders serieus verrast met zijn plan. "We hadden niet verwacht dat ze zo zwaar zouden verdedigen", vertelde STVV-coach Wouter Vrancken na afloop.

Maar hij benadrukte vooral dat het aan Sint-Truiden zelf lag, dat het beter moest doen. "Het was vooral van onze kant onvoldoende", klonk het. De Truienaars hadden zo'n 70% balbezit, maar konden daar veel te weinig mee creëren.



Ook flankverdediger Robert-Jan Vanwesemael vertelde ons dat STVV verrast werd. "Ik had persoonlijk wel echt niet zo'n laag blok verwacht. Het was aanpassen."