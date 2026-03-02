Antwerp verraste STVV volledig: "Dit hadden we niet verwacht"

Antwerp verraste STVV volledig: "Dit hadden we niet verwacht"
Word fan van STVV! 508

STVV liet de kans liggen om mee aan kop te komen na een nederlaag tegen Antwerp. Ondanks dominant balbezit vond het geen antwoord op het lage blok van de thuisploeg.

STVV had mee aan de leiding kunnen komen in de Jupiler Pro League, maar dan moest het zaterdagavond wel winnen van Antwerp. Na een frustrerende wedstrijd gebeurde dat uiteindelijk niet.

The Great Old won met 1-0 nadat Anthony Valencia het enige doelpunt van de partij kon scoren. Rood-wit speelde de volledige wedstrijd met een heel laag blok. Punten primeren op dit moment dan ook.

STVV was verrast door laag blok van Antwerp

Antwerp-coach Joseph Oosting had de tegenstanders serieus verrast met zijn plan. "We hadden niet verwacht dat ze zo zwaar zouden verdedigen", vertelde STVV-coach Wouter Vrancken na afloop.

Maar hij benadrukte vooral dat het aan Sint-Truiden zelf lag, dat het beter moest doen. "Het was vooral van onze kant onvoldoende", klonk het. De Truienaars hadden zo'n 70% balbezit, maar konden daar veel te weinig mee creëren.


Ook flankverdediger Robert-Jan Vanwesemael vertelde ons dat STVV verrast werd. "Ik had persoonlijk wel echt niet zo'n laag blok verwacht. Het was aanpassen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Wouter Vrancken
Robert-Jan Vanwesemael

Meer nieuws

Jérémy Taravel is een van de beste interim-coaches uit de geschiedenis van RSC Anderlecht

Jérémy Taravel is een van de beste interim-coaches uit de geschiedenis van RSC Anderlecht

20:40
Mehdi Bayat legt haarfijn de positie en rol van Nicolas Frutos uit

Mehdi Bayat legt haarfijn de positie en rol van Nicolas Frutos uit

20:20
Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit

Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit

20:00
"Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge

"Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge

19:40
4
Nicolas Frutos breekt stilte over Anderlecht-geruchten

Nicolas Frutos breekt stilte over Anderlecht-geruchten

19:30
Bondsparket opvallend mild voor speler van Club NXT

Bondsparket opvallend mild voor speler van Club NXT

19:20
Yannick Ferrera verrast meteen met heel opvallende beslissing bij Dender: dit is zijn uitleg

Yannick Ferrera verrast meteen met heel opvallende beslissing bij Dender: dit is zijn uitleg

18:50
Anderlecht, Club Brugge en La Louvière aan het feest, dit is ons Team van de Week

Anderlecht, Club Brugge en La Louvière aan het feest, dit is ons Team van de Week

18:40
Enorme lof voor ex-trainer Anderlecht en Genk: zwaar ondergewaardeerd

Enorme lof voor ex-trainer Anderlecht en Genk: zwaar ondergewaardeerd

19:00
Stevige domper voor Antwerp na overwinning tegen STVV

Stevige domper voor Antwerp na overwinning tegen STVV

17:50
4
Clinton Nsiala komt met duidelijke boodschap voor Westerlo-fans na domme rode kaart

Clinton Nsiala komt met duidelijke boodschap voor Westerlo-fans na domme rode kaart

18:10
Club Brugge-spelers zelf niet content: "We vroegen ons af wat we aan het doen waren"

Club Brugge-spelers zelf niet content: "We vroegen ons af wat we aan het doen waren"

18:00
Bob Peeters, de architect van het succes van SK Beveren: "Dat ze maar een houten standbeeld zetten"

Bob Peeters, de architect van het succes van SK Beveren: "Dat ze maar een houten standbeeld zetten"

18:20
Standard-sterkhouder moet vrezen voor twee matchen aan de kant

Standard-sterkhouder moet vrezen voor twee matchen aan de kant

17:20
Na Van Den Kerkhof ook zware strafmaat voor Westerlo-speler Nsiala, die elleboogstoot gaf

Na Van Den Kerkhof ook zware strafmaat voor Westerlo-speler Nsiala, die elleboogstoot gaf

17:00
4
Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o laait weer heftig op: "Miljoenen voor incompetente buitenlander"

Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o laait weer heftig op: "Miljoenen voor incompetente buitenlander"

17:40
3
Genk nog bijlange niet waar het moet zijn: "Als De Condé denkt dat ze met deze kern voor de titel spelen..."

Genk nog bijlange niet waar het moet zijn: "Als De Condé denkt dat ze met deze kern voor de titel spelen..."

16:30
Disciplinair Comité niet mild: Kevin Van Den Kerkhof kent zijn strafvoorstel na horrortackle op Christos Tzolis

Disciplinair Comité niet mild: Kevin Van Den Kerkhof kent zijn strafvoorstel na horrortackle op Christos Tzolis

15:49
7
Benito Raman heeft nog een boodschap voor trainer Vanderbiest: "Te weinig naar mijn gevoel"

Benito Raman heeft nog een boodschap voor trainer Vanderbiest: "Te weinig naar mijn gevoel"

15:30
1
Werd er te lang gespeeld in Charleroi-Club Brugge? Dit is het antwoord

Werd er te lang gespeeld in Charleroi-Club Brugge? Dit is het antwoord

14:00
26
Eindelijk goed nieuws over Kevin De Bruyne: bondscoach Garcia zal ook een kaarsje doen branden

Eindelijk goed nieuws over Kevin De Bruyne: bondscoach Garcia zal ook een kaarsje doen branden

15:01
1
Mond bedekken tijdens match? Spelers kunnen binnenkort van het veld gestuurd worden

Mond bedekken tijdens match? Spelers kunnen binnenkort van het veld gestuurd worden

14:20
11
📷 Zo ziet Christos Tzolis zijn been eruit na de doodschop van Van Den Kerkhof

📷 Zo ziet Christos Tzolis zijn been eruit na de doodschop van Van Den Kerkhof

13:30
5
Eindelijk Champions' Play-offs voor KV Mechelen, maar... "Zelfs die hard-fans zijn niet blij"

Eindelijk Champions' Play-offs voor KV Mechelen, maar... "Zelfs die hard-fans zijn niet blij"

13:00
2
Duidelijke waarschuwing voor Anderlecht: "Niet zoals met David Hubert"

Duidelijke waarschuwing voor Anderlecht: "Niet zoals met David Hubert"

12:40
Dit is de duurste aanvaller van de Belgische competitie: binnenkort recordtransfer?

Dit is de duurste aanvaller van de Belgische competitie: binnenkort recordtransfer?

12:00
Gekke situatie in Denemarken: met ex-flop van Anderlecht staat FC Kopenhagen... op degradatieplaats

Gekke situatie in Denemarken: met ex-flop van Anderlecht staat FC Kopenhagen... op degradatieplaats

12:20
1
Toch een Hazard op het WK? Dit geeft Thorgan een reden om te dromen

Toch een Hazard op het WK? Dit geeft Thorgan een reden om te dromen

11:40
4
Coacht hij Senne Lammens straks? 'Manchester United denkt aan ex-bondscoach van België'

Coacht hij Senne Lammens straks? 'Manchester United denkt aan ex-bondscoach van België'

11:20
3
Deze ploegen halen de Champions' Play-offs volgens Marc Degryse

Deze ploegen halen de Champions' Play-offs volgens Marc Degryse

10:30
Strafschop en extra tijd onder vuur: werd Club Brugge bevoordeeld tegen Charleroi?

Strafschop en extra tijd onder vuur: werd Club Brugge bevoordeeld tegen Charleroi?

10:00
28
Deze Belg is voorlopig de verrassing van 2026: "Hij is uitzonderlijk"

Deze Belg is voorlopig de verrassing van 2026: "Hij is uitzonderlijk"

11:00
4
Marc Degryse komt met heel duidelijk advies: "Als ik Anderlecht was..."

Marc Degryse komt met heel duidelijk advies: "Als ik Anderlecht was..."

09:00
6
Hans Vanaken komt heel scherp uit de hoek: "Ik zal het nooit begrijpen"

Hans Vanaken komt heel scherp uit de hoek: "Ik zal het nooit begrijpen"

08:40
9
Bayern ruikt titel en Kompany spreekt al over aanval op historisch record

Bayern ruikt titel en Kompany spreekt al over aanval op historisch record

09:30
1
Union SG ziet af: "Onwaardig voor een Belgische kampioen"

Union SG ziet af: "Onwaardig voor een Belgische kampioen"

08:20
17

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Stevige domper voor Antwerp na overwinning tegen STVV Ratko Svilar Ratko Svilar over Werd Club Brugge bevoordeeld tegen Charleroi? Ratko Svilar Ratko Svilar over Werd er te lang gespeeld in Charleroi-Club Brugge? Dit is het antwoord Jasperd Jasperd over "Schandalig?" Jonathan Lardot spreekt klare taal over 8 minuten extra tijd in Charleroi-Club Brugge Demogorgon Demogorgon over Oorlog tussen Marc Brys en Samuel Eto'o laait weer heftig op: "Miljoenen voor incompetente buitenlander" Wim de Ruyter Wim de Ruyter over 'Anderlecht laat oog vallen op sensatie uit de Eredivisie' Negenduuzend Negenduuzend over Iran niet naar WK? Rode Duivels krijgen mogelijk één van deze landen als nieuwe tegenstander Stigo12 Stigo12 over Het Clement-effect? Norwich wint wéér en zet opmars verder onder onze landgenoot filip.dhose filip.dhose over Disciplinair Comité niet mild: Kevin Van Den Kerkhof kent zijn strafvoorstel na horrortackle op Christos Tzolis Standard 2.0 Standard 2.0 over Weer geen Standard in Champions' Play-offs? "Hoe kan dat als we het nog nooit hebben gedaan?" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved