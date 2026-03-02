Nicolas Frutos heeft héél grote plannen met Charleroi

Nicolas Frutos heeft héél grote plannen met Charleroi

Nicolas Frutos werd maandag aan de pers voorgesteld als sportief directeur van Sporting Charleroi. Hij gaf daarbij meer uitleg over zijn rol.

De eerste contacten tussen Nicolas Frutos en Mehdi Bayat dateren niet van gisteren, en zelfs niet van de recente successen van RAAL in het profvoetbal. De Argentijn onthulde maandag op zijn persconferentie dat hij drie jaar geleden al gesprekken had met de gedelegeerd bestuurder van RCSC.

"Het is altijd ergens in mijn achterhoofd blijven zitten. Maar eerlijk gezegd was de club toen nog niet klaar", verklaarde Frutos in uitspraken die door RTBF werden opgepikt. De nieuwe sportief directeur van Sporting Charleroi wil de club helpen haar volledige potentieel te bereiken.

Charleroi binnenkort het grootste opleidingscentrum van Wallonië?

"Je hebt iemand nodig die een globaal project binnen de club leidt, van de jeugdopleiding tot het eerste elftal. Ik zal de interacties tussen de verschillende cellen coördineren. Ze moeten allemaal dezelfde richting uitgaan, met hetzelfde doel: de club laten groeien", aldus de Argentijn.

De jeugdopleiding was lange tijd het pijnpunt van Charleroi, en daar moet verandering in komen. "Ik wil daar veel energie in steken. Met de infrastructuur die in Marcinelle volop in ontwikkeling is, ben ik ervan overtuigd dat we het grootste opleidingscentrum van Wallonië zullen worden", stelt Nicolas Frutos.

Lees ook... Nicolas Frutos breekt stilte over Anderlecht-geruchten
Tijdens de persconferentie sprak de voormalige spits van RSC Anderlecht ook over de Brusselse club, die op zoek is naar een sportief directeur. Hij benadrukte echter dat er geen enkel contact is geweest met paars-wit en dat hij er zelfs niet aan heeft gedacht.

