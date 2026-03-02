Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit

Rik De Mil in de problemen bij KAA Gent? Marc Degryse zegt hoe het zit

KAA Gent verloor afgelopen weekend met 3-0 van KRC Genk. Daardoor is het opnieuw zijn plekje kwijt in de Champions' Play-offs, maar hoe zit het met het geloof in Rik De Mil?

Geen Champions’ Play-offs voor KAA Gent

KAA Gent valt met drie speeldagen op de agenda uit de Champions’ Play-offs na de nederlaag tegen KRC Genk. De laatste weken loopt het niet zo vlot en dan wordt uiteindelijk altijd gekeken in de richting van de trainer.

“Ik heb een maand geleden ofzo eens geschreven dat Rik De Mil een toverstaf nodig had om play-off 1 te halen, en dat is zo gebleken. Ik blijf geloven dat hij de juiste man voor KAA Gent is”, vertelt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

Het beleid moet De Mil en zijn voetbalprincipes blijven steunen, zo vindt de analist. Maar het probleem ligt veel verder dan dat. “Ik heb de indruk dat de club onder Sam Baro niet het juiste spoor kan vinden.”

Terugkeer van Michel Louwagie

Het nieuwe bewind krijgt geen stabiliteit, zo stelt Degryse duidelijk vast. Iets wat ook andere grote namen uit het voetbal ondervonden. “Je zag dat ook in de beginperiode van Bart Verhaeghe, en Marc Coucke heeft die stabiliteit nog altijd niet gevonden.”

Lees ook... Genk nog bijlange niet waar het moet zijn: "Als De Condé denkt dat ze met deze kern voor de titel spelen..."
Baro blijft zoeken om de juiste mensen voor de club te vinden. “Het is geen toeval dat hij Michel Louwagie moest terughalen om te trachten orde op zaken te stellen. De voetbalvisie van Rik De Mil is wat mij betreft de sportieve basis van waaruit spelers dienen gerekruteerd”, besluit hij.

