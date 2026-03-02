Deze ploegen halen de Champions' Play-offs volgens Marc Degryse

Foto: © photonews

Met nog enkele speeldagen te gaan, tekenen de contouren van de Champions' Play-offs zich steeds duidelijker af. Twee ploegen lijken volgens Marc Degryse stilaan zekerheid te mogen koesteren.

Afgelopen weekend zagen we wat veranderingen in het klassement. De strijd om de Champions' Play-offs krijgt meer vorm, al zal het nog steeds bijzonder spannend worden.

KV Mechelen verstevigde zijn positie in de top zes door met 2-1 te winnen van Zulte Waregem. Nu staat Malinwa met 42 punten op de vijfde plaats. Volgens Marc Degryse zal het nu niet meer mislopen.

Degryse ziet play-off 1 lonken voor Malinwa en Genk

"Het doelpunt van Benito Raman is wat mij betreft de bal naar play-off 1 voor KV Mechelen, na nochtans een wedstrijd waarin Waregem na de rust beter voetbalde en de betere kansen kreeg", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

Verder ziet de analist ook dat KRC Genk de Champions' Play-offs zal halen, na de 3-0-overwinning tegen KAA Gent, een rechtstreekse concurrent. "Toch wel knap van Genk om na die fysiek veeleisende wedstrijd tegen Zagreb op donderdag deze prestatie op de mat te leggen."

"Ik heb het al eens aangegeven: Genk heeft een reeks voetballers die gewoon thuishoren in play-off 1. En toch haalt deze selectie maar 38 op 81 in de competitie, niet eens 50 procent van de punten."

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over Kleine revolutie in het voetbal: nieuwe regels vanaf WK Stefaan_82 Stefaan_82 over Werd Club Brugge bevoordeeld tegen Charleroi? Swakke25 Swakke25 over Radja Nainggolan bijzonder hard na promotie van SK Beveren FCBalto FCBalto over Weer geen Standard in Champions' Play-offs? "Hoe kan dat als we het nog nooit hebben gedaan?" RememberLierse RememberLierse over Charleroi woedend op arbitrage: "Geen rechtvaardigheid" en "Ik vraag zelfs niet meer om duiding" FCBalto FCBalto over 🎥 Opvallend geel in KRC Genk - KAA Gent voor een tackle ... op de bal JaKu JaKu over Toch een Hazard op het WK? Dit geeft Thorgan een reden om te dromen Philippe Cr Philippe Cr over Cercle Brugge - FCV Dender EH: 0-0 Nelvafrel Nelvafrel over Marc Degryse komt met heel duidelijk advies: "Als ik Anderlecht was..." FCB vo altijd FCB vo altijd over Na de aanval van de USA: Iraanse voetbalbond is zeer duidelijk over WK 2026 Kantine
