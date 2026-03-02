Deze ploegen halen de Champions' Play-offs volgens Marc Degryse

Met nog enkele speeldagen te gaan, tekenen de contouren van de Champions' Play-offs zich steeds duidelijker af. Twee ploegen lijken volgens Marc Degryse stilaan zekerheid te mogen koesteren.

Afgelopen weekend zagen we wat veranderingen in het klassement. De strijd om de Champions' Play-offs krijgt meer vorm, al zal het nog steeds bijzonder spannend worden.

KV Mechelen verstevigde zijn positie in de top zes door met 2-1 te winnen van Zulte Waregem. Nu staat Malinwa met 42 punten op de vijfde plaats. Volgens Marc Degryse zal het nu niet meer mislopen.

Degryse ziet play-off 1 lonken voor Malinwa en Genk

"Het doelpunt van Benito Raman is wat mij betreft de bal naar play-off 1 voor KV Mechelen, na nochtans een wedstrijd waarin Waregem na de rust beter voetbalde en de betere kansen kreeg", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

Verder ziet de analist ook dat KRC Genk de Champions' Play-offs zal halen, na de 3-0-overwinning tegen KAA Gent, een rechtstreekse concurrent. "Toch wel knap van Genk om na die fysiek veeleisende wedstrijd tegen Zagreb op donderdag deze prestatie op de mat te leggen."

Lees ook... Rik De Mil ziet het grote probleem van KAA Gent: "We hebben te weinig van zulke jongens"›

"Ik heb het al eens aangegeven: Genk heeft een reeks voetballers die gewoon thuishoren in play-off 1. En toch haalt deze selectie maar 38 op 81 in de competitie, niet eens 50 procent van de punten."