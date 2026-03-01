Club NXT met forfaitcijfers pijnlijk onderuit tegen rivaal RSCA Futures: "Dit was onaanvaardbaar"

Van euforie naar ontgoocheling in amper drie dagen tijd. Na het Europese succes in Zilina kreeg Club NXT een zware tik te verwerken in het prestigeduel tegen RSCA Futures. In The NEST liep het uit op een pijnlijke 0-5-nederlaag. Trainer Jonas De Roeck spaarde zijn ploeg niet na afloop.

Door rotatie bleven enkele uitblinkers van midweek op de bank en kregen ervaren krachten opnieuw hun kans. Al vroeg in de wedstrijd moest blauw-zwart echter met tien man verder na rood voor Garcia. “Hij schatte die fase verkeerd in", analyseerde De Roeck in Het Nieuwsblad. “Als je als laatste man zo’n fout maakt, weet je dat die sanctie kan volgen.”

Met een man minder hield Club NXT aanvankelijk nog stand, maar twee vrije trappen kort voor rust deden de wedstrijd kantelen. “In het begin leek er nog iets mogelijk, zelfs na de 0-1", zuchtte De Roeck. “Maar eenmaal het 0-2 werd, maakten we eigenlijk geen kans meer.”

Jonas De Roeck kon niet leven met de mentaliteit van zijn Club NXT

Na de pauze ging het van kwaad naar erger. De Futures drukten door en de jonge Bruggelingen konden geen vuist meer maken. “Dit was onaanvaardbaar,” klonk het hard bij kapitein Laurens Goemaere. De Roeck trad hem bij: “Verliezen is nooit plezant, maar op deze manier nog veel minder.”

De coach wilde zich niet verschuilen achter de rode kaart. “Met tien man spelen is geen reden om het te laten hangen. Ook in moeilijke omstandigheden moet je je tonen en blijven geloven in puntenwinst. Dat hebben we niet gedaan.”



Voor De Roeck was de conclusie duidelijk. “Voor het eerst dit seizoen hebben we verdiend verloren. We hadden een complete offday en dat kan gebeuren, maar de reden moeten we bij onszelf zoeken. Hier moeten we lessen uit trekken.”

