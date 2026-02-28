DONE DEAL: Duitse topclub haalt verdediger weg bij KRC Genk

Het is nu ook helemaal officieel: Destini Megogo, een 16-jarige Belgische verdediger van Congolese afkomst, verlaat KRC Genk en trekt naar Borussia Mönchengladbach.

Destini Megogo had afgelopen zomer zijn eerste profcontract getekend bij KRC Genk. Het jonge talent had toen een contract van drie jaar ondertekend, maar zal dit dus uiteindelijk niet voltooien. Zijn prestaties hebben Borussia Mönchengladbach ertoe aangezet om hem te rekruteren.

Bij Borussia Mönchengladbach geloven ze in Destini Megogo van Genk

Hij gaat spelen bij de U19 van de Duitse club. De directeur van de jeugdopleiding van Borussia, Mirko Sandmöller, is verheugd: "Destini is een getalenteerde en sterke centrale verdediger in duels, in wie we veel potentieel zien."

"In België heeft hij al gespeeld bij een grote club en daar overtuigd met zijn kwaliteiten. We zijn blij dat de internationale transfer nu is goedgekeurd door de FIFA en dat Destini nu speelgerechtigd is om voor ons te spelen", voegde hij eraan toe.

Destini Megogo maakt de overstap van Genk naar Duitsland

Mirko Sandmöller kijkt ernaar uit om Destini Megogo te zien spelen: "We willen hem nu de kans geven om de volgende stappen in zijn ontwikkeling bij ons te zetten", klinkt het ook daar bij de Duitsers vol lof voor Megogo.



Hij zet zo een stap in zijn carrière, maar het blijft afwachten wat ervan zal komen op het veld. Aanstaande zaterdag om 11 uur 's ochtends neemt Borussia Mönchengladbach U19 het op tegen Bayern U19 in de competitie.