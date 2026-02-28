DONE DEAL: Duitse topclub haalt verdediger weg bij KRC Genk

DONE DEAL: Duitse topclub haalt verdediger weg bij KRC Genk
Foto: Borussia Mönchengladbach

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is nu ook helemaal officieel: Destini Megogo, een 16-jarige Belgische verdediger van Congolese afkomst, verlaat KRC Genk en trekt naar Borussia Mönchengladbach.

Destini Megogo had afgelopen zomer zijn eerste profcontract getekend bij KRC Genk. Het jonge talent had toen een contract van drie jaar ondertekend, maar zal dit dus uiteindelijk niet voltooien. Zijn prestaties hebben Borussia Mönchengladbach ertoe aangezet om hem te rekruteren.

Bij Borussia Mönchengladbach geloven ze in Destini Megogo van Genk

Hij gaat spelen bij de U19 van de Duitse club. De directeur van de jeugdopleiding van Borussia, Mirko Sandmöller, is verheugd: "Destini is een getalenteerde en sterke centrale verdediger in duels, in wie we veel potentieel zien."

"In België heeft hij al gespeeld bij een grote club en daar overtuigd met zijn kwaliteiten. We zijn blij dat de internationale transfer nu is goedgekeurd door de FIFA en dat Destini nu speelgerechtigd is om voor ons te spelen", voegde hij eraan toe.

Destini Megogo maakt de overstap van Genk naar Duitsland

Mirko Sandmöller kijkt ernaar uit om Destini Megogo te zien spelen: "We willen hem nu de kans geven om de volgende stappen in zijn ontwikkeling bij ons te zetten", klinkt het ook daar bij de Duitsers vol lof voor Megogo.


Hij zet zo een stap in zijn carrière, maar het blijft afwachten wat ervan zal komen op het veld. Aanstaande zaterdag om 11 uur 's ochtends neemt Borussia Mönchengladbach U19 het op tegen Bayern U19 in de competitie.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Bor. Mönchengladbach

Meer nieuws

De alleszeggende statistiek voor Standard? 2 op 12 tegen de ploegen uit de Relegation Play-offs

De alleszeggende statistiek voor Standard? 2 op 12 tegen de ploegen uit de Relegation Play-offs

09:20
Scheidsrechter van grote fout in Anderlecht - Gent ... fluit Genk - Gent: De Mil spreekt

Scheidsrechter van grote fout in Anderlecht - Gent ... fluit Genk - Gent: De Mil spreekt

08:40
1
Filip Joos en Franky Van der Elst over strijd om top-6: "Niemand daartoe capabel"

Filip Joos en Franky Van der Elst over strijd om top-6: "Niemand daartoe capabel"

08:00
Terug in de play-offs of nu al mikken op volgend seizoen? Anderlecht héél voorzichtig

Terug in de play-offs of nu al mikken op volgend seizoen? Anderlecht héél voorzichtig

07:30
1
Haar in de boter tussen Wilmots en François? "Geruchten verkopen goed"

Haar in de boter tussen Wilmots en François? "Geruchten verkopen goed"

08:20
De beslissing bij Anderlecht lijkt gevallen (afhankelijk van vanavond): zo gaan ze het trainersdossier aanpakken

De beslissing bij Anderlecht lijkt gevallen (afhankelijk van vanavond): zo gaan ze het trainersdossier aanpakken

06:00
'Union-killer mogelijk voor meer dan 85 miljoen over de toonbank in de Premier League'

'Union-killer mogelijk voor meer dan 85 miljoen over de toonbank in de Premier League'

07:00
KRC Genk krijgt stevige waarschuwing: "Je zal je geen fratsen kunnen veroorloven"

KRC Genk krijgt stevige waarschuwing: "Je zal je geen fratsen kunnen veroorloven"

23:00
Pijnlijk! Dit astronomische bedrag dreigt Manchester United te moeten betalen na ontslag Amorim

Pijnlijk! Dit astronomische bedrag dreigt Manchester United te moeten betalen na ontslag Amorim

06:30
Standard Luik laat kans liggen om gouden zaken te doen tegen La Louvière

Standard Luik laat kans liggen om gouden zaken te doen tegen La Louvière

22:43
KRC Genk mag hopen op stevige opsteker voor clash met KAA Gent

KRC Genk mag hopen op stevige opsteker voor clash met KAA Gent

19:20
Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van KV Kortrijk en Patro Eisden

Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van KV Kortrijk en Patro Eisden

22:30
1
"In voetbal kan het snel keren": deze JPL-coach legt zich niet zomaar neer bij de degradatie

"In voetbal kan het snel keren": deze JPL-coach legt zich niet zomaar neer bij de degradatie

22:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/02: Taha

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/02: Taha

21:00
Zwalpend Antwerp, maar: "In bepaalde wedstrijden hebben we goed gevoetbald"

Zwalpend Antwerp, maar: "In bepaalde wedstrijden hebben we goed gevoetbald"

21:20
1
"De beste Belgische verdediger van het moment": deze Belg bekoort in het buitenland

"De beste Belgische verdediger van het moment": deze Belg bekoort in het buitenland

21:40
2
'Anderlecht laat oog vallen op sensatie uit de Eredivisie'

'Anderlecht laat oog vallen op sensatie uit de Eredivisie'

21:00
3
'KAA Gent-flop verzilvert droomseizoen met knaltransfer'

'KAA Gent-flop verzilvert droomseizoen met knaltransfer'

19:40
Hubert doet het pijnlijke relaas van blessure Promise David: "Het slechte nieuws kwam na de scan ..."

Hubert doet het pijnlijke relaas van blessure Promise David: "Het slechte nieuws kwam na de scan ..."

20:20
Genk-kapitein Bryan Heynen benoemt probleem na slopende avond: "Dat moeten we loslaten" Reactie

Genk-kapitein Bryan Heynen benoemt probleem na slopende avond: "Dat moeten we loslaten"

18:30
"Of ik nog in Play-off 1 geloof?": Joseph Oosting heeft duidelijke boodschap voor de Antwerp-fans

"Of ik nog in Play-off 1 geloof?": Joseph Oosting heeft duidelijke boodschap voor de Antwerp-fans

20:00
10
Doelman Lawal blundert bij Genk: dit hebben Smets en Heynen erover te zeggen

Doelman Lawal blundert bij Genk: dit hebben Smets en Heynen erover te zeggen

17:50
1
Nederlandse interesse voor jeugdproduct van Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp?

Nederlandse interesse voor jeugdproduct van Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp?

18:40
"Een WK-finale": belangrijke clash van dit weekend in JPL wordt wel héél stevig benaderd

"Een WK-finale": belangrijke clash van dit weekend in JPL wordt wel héél stevig benaderd

19:10
STVV, Anderlecht of buitenland? Analisten laten zich uit over toekomst Wouter Vrancken

STVV, Anderlecht of buitenland? Analisten laten zich uit over toekomst Wouter Vrancken

19:00
1
Rik De Mil heeft duidelijk op tafel geklopt na offday: "Andere toon"

Rik De Mil heeft duidelijk op tafel geklopt na offday: "Andere toon"

16:30
'Manchester City wil Atlético Madrid aftroeven ... voor speler Club Brugge'

'Manchester City wil Atlético Madrid aftroeven ... voor speler Club Brugge'

18:20
2
Het worden enorme puzzelwerken voor Rik De Mil in Genk: dit zegt hij erover

Het worden enorme puzzelwerken voor Rik De Mil in Genk: dit zegt hij erover

17:40
1
Genk-spelers getuigen over harde aanpak van Nicky Hayen in de kleedkamer Reactie

Genk-spelers getuigen over harde aanpak van Nicky Hayen in de kleedkamer

15:45
'Roberto Martinez zou Portugal kunnen verlaten voor een spectaculaire terugkeer'

'Roberto Martinez zou Portugal kunnen verlaten voor een spectaculaire terugkeer'

18:00
2
Steeds nadrukkelijker: Premier League klopt aan bij JPL-revelatie

Steeds nadrukkelijker: Premier League klopt aan bij JPL-revelatie

16:45
'PSV wil Genk-speler wegkapen van vele andere geïnteresseerden'

'PSV wil Genk-speler wegkapen van vele andere geïnteresseerden'

15:30
Moeilijke keuzes bij Anderlecht, ook met het oog op Club Brugge: "We zullen zien hoe we ermee omgaan"

Moeilijke keuzes bij Anderlecht, ook met het oog op Club Brugge: "We zullen zien hoe we ermee omgaan"

16:15
Transferexpert is duidelijk: "Premier League wil Stankovic, maar hier gaat hij deze zomer heen"

Transferexpert is duidelijk: "Premier League wil Stankovic, maar hier gaat hij deze zomer heen"

17:00
Pep Guardiola komt met hoopgevende signalen over Jérémy Doku

Pep Guardiola komt met hoopgevende signalen over Jérémy Doku

17:20
Standard-coach bijt zeer scherp van zich af na beschuldiging van intimidatie

Standard-coach bijt zeer scherp van zich af na beschuldiging van intimidatie

16:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 18:15 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 01/03 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

nick!LFC nick!LFC over Terug in de play-offs of nu al mikken op volgend seizoen? Anderlecht héél voorzichtig Stigo12 Stigo12 over Thibaut Courtois moet beginnen opletten: "Hij is 100 procent de toekomst van de Rode Duivels" nese nese over Scheidsrechter van grote fout in Anderlecht - Gent ... fluit Genk - Gent: De Mil spreekt Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Zwalpend Antwerp, maar: "In bepaalde wedstrijden hebben we goed gevoetbald" Impala Impala over "Of ik nog in Play-off 1 geloof?": Joseph Oosting heeft duidelijke boodschap voor de Antwerp-fans LD 007 LD 007 over Standard - La Louvière: 1-1 Birger J. Birger J. over 'Manchester City wil Atlético Madrid aftroeven ... voor speler Club Brugge' André Coenen André Coenen over "De beste Belgische verdediger van het moment": deze Belg bekoort in het buitenland juul krapuul juul krapuul over Anderlecht-speler vandaag al 120 dagen van de radar verdwenen: wat is er aan de hand? .. .. over 'Anderlecht laat oog vallen op sensatie uit de Eredivisie' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved