"In voetbal kan het snel keren": deze JPL-coach legt zich niet zomaar neer bij de degradatie

FCV Dender EH doet het vanaf nu met Yannick Ferrera als hoofdcoach. Hij moet de Oost-Vlamingen behoeden voor de degradatie in wat een aartsmoeilijke opdracht belooft te worden.

Dender telt namelijk al acht punten achterstand op La Louvière, de vijftiende in de stand. Met nog vier wedstrijden voor de Relegation Play-offs ziet het er dus niet goed uit voor de rode lantaarn, die zich wel nog kan redden via barrages.

"Dat systeem van barrages tegen een tweedeklasseploeg is een parachute, zegt Ferrara bij Sporza. "Dankzij die parachute moeten we de druk kunnen weghouden de komende weken."

Ferrera heeft veel honger

"Een ploeg die de play-offs in tweede klasse wint, zit in een positieve flow", beseft hij. "Als we barrages spelen, moeten we tegen dan veel beter zijn dan vandaag."

"Ik had veel honger om opnieuw te beginnen", vertelt hij. "Ik ben blij met deze moeilijke, maar realiseerbare uitdaging. We staan 8 punten achter op de voorlaatste, dat is veel, maar in voetbal kan het snel keren."



Dender staat dit weekend voor een belangrijke wedstrijd. Het gaat zondag op bezoek bij Cercle Brugge in een zespuntenmatch. Kan het de kloof met de concurrentie voor de playdowns nog wat verkleinen?