"In voetbal kan het snel keren": deze JPL-coach legt zich niet zomaar neer bij de degradatie

Lorenz Lomme
| Reageer
"In voetbal kan het snel keren": deze JPL-coach legt zich niet zomaar neer bij de degradatie
Foto: © photonews
Word fan van FCV Dender EH! 72

FCV Dender EH doet het vanaf nu met Yannick Ferrera als hoofdcoach. Hij moet de Oost-Vlamingen behoeden voor de degradatie in wat een aartsmoeilijke opdracht belooft te worden.

Dender telt namelijk al acht punten achterstand op La Louvière, de vijftiende in de stand. Met nog vier wedstrijden voor de Relegation Play-offs ziet het er dus niet goed uit voor de rode lantaarn, die zich wel nog kan redden via barrages.

"Dat systeem van barrages tegen een tweedeklasseploeg is een parachute, zegt Ferrara bij Sporza. "Dankzij die parachute moeten we de druk kunnen weghouden de komende weken."

Ferrera heeft veel honger

"Een ploeg die de play-offs in tweede klasse wint, zit in een positieve flow", beseft hij. "Als we barrages spelen, moeten we tegen dan veel beter zijn dan vandaag."

"Ik had veel honger om opnieuw te beginnen", vertelt hij. "Ik ben blij met deze moeilijke, maar realiseerbare uitdaging. We staan 8 punten achter op de voorlaatste, dat is veel, maar in voetbal kan het snel keren."


Dender staat dit weekend voor een belangrijke wedstrijd. Het gaat zondag op bezoek bij Cercle Brugge in een zespuntenmatch. Kan het de kloof met de concurrentie voor de playdowns nog wat verkleinen?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
FCV Dender EH
Yannick Ferrera

Meer nieuws

KRC Genk krijgt stevige waarschuwing: "Je zal je geen fratsen kunnen veroorloven"

KRC Genk krijgt stevige waarschuwing: "Je zal je geen fratsen kunnen veroorloven"

23:00
Standard Luik laat kans liggen om gouden zaken te doen tegen La Louvière

Standard Luik laat kans liggen om gouden zaken te doen tegen La Louvière

22:43
Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van KV Kortrijk en Patro Eisden

Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van KV Kortrijk en Patro Eisden

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/02: Taha

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/02: Taha

21:00
Zwalpend Antwerp, maar: "In bepaalde wedstrijden hebben we goed gevoetbald"

Zwalpend Antwerp, maar: "In bepaalde wedstrijden hebben we goed gevoetbald"

21:20
"De beste Belgische verdediger van het moment": deze Belg bekoort in het buitenland

"De beste Belgische verdediger van het moment": deze Belg bekoort in het buitenland

21:40
'Anderlecht laat oog vallen op sensatie uit de Eredivisie'

'Anderlecht laat oog vallen op sensatie uit de Eredivisie'

21:00
1
Hubert doet het pijnlijke relaas van blessure Promise David: "Het slechte nieuws kwam na de scan ..."

Hubert doet het pijnlijke relaas van blessure Promise David: "Het slechte nieuws kwam na de scan ..."

20:20
"Of ik nog in Play-off 1 geloof?": Joseph Oosting heeft duidelijke boodschap voor de Antwerp-fans

"Of ik nog in Play-off 1 geloof?": Joseph Oosting heeft duidelijke boodschap voor de Antwerp-fans

20:00
8
Nederlandse interesse voor jeugdproduct van Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp?

Nederlandse interesse voor jeugdproduct van Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp?

18:40
KRC Genk mag hopen op stevige opsteker voor clash met KAA Gent

KRC Genk mag hopen op stevige opsteker voor clash met KAA Gent

19:20
'KAA Gent-flop verzilvert droomseizoen met knaltransfer'

'KAA Gent-flop verzilvert droomseizoen met knaltransfer'

19:40
"Een WK-finale": belangrijke clash van dit weekend in JPL wordt wel héél stevig benaderd

"Een WK-finale": belangrijke clash van dit weekend in JPL wordt wel héél stevig benaderd

19:10
STVV, Anderlecht of buitenland? Analisten laten zich uit over toekomst Wouter Vrancken

STVV, Anderlecht of buitenland? Analisten laten zich uit over toekomst Wouter Vrancken

19:00
1
Genk-kapitein Bryan Heynen benoemt probleem na slopende avond: "Dat moeten we loslaten" Reactie

Genk-kapitein Bryan Heynen benoemt probleem na slopende avond: "Dat moeten we loslaten"

18:30
'Manchester City wil Atlético Madrid aftroeven ... voor speler Club Brugge'

'Manchester City wil Atlético Madrid aftroeven ... voor speler Club Brugge'

18:20
1
Het worden enorme puzzelwerken voor Rik De Mil in Genk: dit zegt hij erover

Het worden enorme puzzelwerken voor Rik De Mil in Genk: dit zegt hij erover

17:40
1
Doelman Lawal blundert bij Genk: dit hebben Smets en Heynen erover te zeggen

Doelman Lawal blundert bij Genk: dit hebben Smets en Heynen erover te zeggen

17:50
1
'Roberto Martinez zou Portugal kunnen verlaten voor een spectaculaire terugkeer'

'Roberto Martinez zou Portugal kunnen verlaten voor een spectaculaire terugkeer'

18:00
2
Steeds nadrukkelijker: Premier League klopt aan bij JPL-revelatie

Steeds nadrukkelijker: Premier League klopt aan bij JPL-revelatie

16:45
Moeilijke keuzes bij Anderlecht, ook met het oog op Club Brugge: "We zullen zien hoe we ermee omgaan"

Moeilijke keuzes bij Anderlecht, ook met het oog op Club Brugge: "We zullen zien hoe we ermee omgaan"

16:15
Transferexpert is duidelijk: "Premier League wil Stankovic, maar hier gaat hij deze zomer heen"

Transferexpert is duidelijk: "Premier League wil Stankovic, maar hier gaat hij deze zomer heen"

17:00
Pep Guardiola komt met hoopgevende signalen over Jérémy Doku

Pep Guardiola komt met hoopgevende signalen over Jérémy Doku

17:20
Rik De Mil heeft duidelijk op tafel geklopt na offday: "Andere toon"

Rik De Mil heeft duidelijk op tafel geklopt na offday: "Andere toon"

16:30
Standard-coach bijt zeer scherp van zich af na beschuldiging van intimidatie

Standard-coach bijt zeer scherp van zich af na beschuldiging van intimidatie

16:00
2
Nieuwe trainer vlak voor belangrijk duel: geloven ze bij Dender nog in de redding?

Nieuwe trainer vlak voor belangrijk duel: geloven ze bij Dender nog in de redding?

11:40
1
Genk-spelers getuigen over harde aanpak van Nicky Hayen in de kleedkamer Reactie

Genk-spelers getuigen over harde aanpak van Nicky Hayen in de kleedkamer

15:45
Ongelukkige spitsen bij Anderlecht? Taravel gaat er dieper op in: "De statistieken spreken voor zich"

Ongelukkige spitsen bij Anderlecht? Taravel gaat er dieper op in: "De statistieken spreken voor zich"

14:54
Sven Vandenbroeck onder druk bij Zulte Waregem? Sterke man geeft het antwoord

Sven Vandenbroeck onder druk bij Zulte Waregem? Sterke man geeft het antwoord

14:40
2
'PSV wil Genk-speler wegkapen van vele andere geïnteresseerden'

'PSV wil Genk-speler wegkapen van vele andere geïnteresseerden'

15:30
Bestemming Leipzig: iedereen weet waar hij aan toe is

Bestemming Leipzig: iedereen weet waar hij aan toe is

15:15
Hoe zit het nu met de overname van Standard?

Hoe zit het nu met de overname van Standard?

14:00
1
Typisch Belgisch? Dender meent dat Ferrera 4 dagen schorsing al uitgezeten heeft... Of toch niet?

Typisch Belgisch? Dender meent dat Ferrera 4 dagen schorsing al uitgezeten heeft... Of toch niet?

09:30
2
🎥 De ongeziene blunder van Tobias Lawal die KRC Genk veel bibbergeld bezorgde

🎥 De ongeziene blunder van Tobias Lawal die KRC Genk veel bibbergeld bezorgde

14:20
8
KRC Genk kent zijn weg naar de finale van de Europa League

KRC Genk kent zijn weg naar de finale van de Europa League

13:30
6
Nu al vraagtekens bij manier van werken van potentieel nieuwe sportief directeur Anderlecht

Nu al vraagtekens bij manier van werken van potentieel nieuwe sportief directeur Anderlecht

12:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 28/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 28/02 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 28/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 01/03 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Standard - La Louvière: 1-1 Venom#13 Venom#13 over "Of ik nog in Play-off 1 geloof?": Joseph Oosting heeft duidelijke boodschap voor de Antwerp-fans Venom#13 Venom#13 over Thibaut Courtois moet beginnen opletten: "Hij is 100 procent de toekomst van de Rode Duivels" rinus michels rinus michels over 'Anderlecht laat oog vallen op sensatie uit de Eredivisie' pief pief over Alex Muzio en Union willen Bart Verhaeghe (opnieuw) de mond snoeren: "Ik was in shock toen ik zijn woorden hoorde" Jeroentanesy Jeroentanesy over Cercle Brugge - FCV Dender EH: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Westerlo - Union SG: - Nelvafrel Nelvafrel over KV Kortrijk - Luik FC: 1-0 Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over STVV, Anderlecht of buitenland? Analisten laten zich uit over toekomst Wouter Vrancken filip.dhose filip.dhose over KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved