Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van KV Kortrijk en Patro Eisden

In de Challenger Pro League stonden vanavond twee wedstrijden op het programma. Zo kwamen KV Kortrijk en Patro Eisden in actie. Dit zijn de resultaten van beide teams.

KV Kortrijk wilde thuis tegen FC Luik voortborduren op de zege tegen Beerschot, nadat het op de vorige speeldag niet in actie was gekomen tegen RFC Seraing. De Kerels komen thuis goed voor de dag dit seizoen en dat was nu niet anders.

KVK boekte tegen Luik zijn achtste thuiszege op een rij. Het was Adinany die de score opende met zijn allereerste voor de West-Vlamingen. Dat was meteen ook de ruststand in het Guldensporenstadion.

In de tweede helft zorgde voor Ambrose voor de 2-0, waarna Van Landschoot kort daarop voor de 3-0 zorgde. Een zondagsschot van de bezoekers leidde in het slot nog tot de 3-1, maar Kortrijk pakt drie eenvoudige punten en blijft stevig tweede.

Patro Eisden lijdt nederlaag

In de andere wedstrijd van de avond ging Patro Eisden op bezoek bij Jong KAA Gent. De Limburgers verloren met 2-1 in Oost-Vlaanderen, nadat ze waren gaan rusten met een 0-1-voorsprong na een goal van Masangu.



De jonkies van Gent zetten de scheve situatie echter nog helemaal recht. Vydysh (strafschop) en Cisse schonken de Buffalo's de drie punten. Patro blijft wel stevig zesde in het klassement, met zeven punten voorsprong op Jong KAA Gent.