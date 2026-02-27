Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van KV Kortrijk en Patro Eisden

Lorenz Lomme
| Reageer
Challenger Pro League: dit zijn de resultaten van KV Kortrijk en Patro Eisden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In de Challenger Pro League stonden vanavond twee wedstrijden op het programma. Zo kwamen KV Kortrijk en Patro Eisden in actie. Dit zijn de resultaten van beide teams.

KV Kortrijk wilde thuis tegen FC Luik voortborduren op de zege tegen Beerschot, nadat het op de vorige speeldag niet in actie was gekomen tegen RFC Seraing. De Kerels komen thuis goed voor de dag dit seizoen en dat was nu niet anders.

KVK boekte tegen Luik zijn achtste thuiszege op een rij. Het was Adinany die de score opende met zijn allereerste voor de West-Vlamingen. Dat was meteen ook de ruststand in het Guldensporenstadion.

In de tweede helft zorgde voor Ambrose voor de 2-0, waarna Van Landschoot kort daarop voor de 3-0 zorgde. Een zondagsschot van de bezoekers leidde in het slot nog tot de 3-1, maar Kortrijk pakt drie eenvoudige punten en blijft stevig tweede.

Patro Eisden lijdt nederlaag

In de andere wedstrijd van de avond ging Patro Eisden op bezoek bij Jong KAA Gent. De Limburgers verloren met 2-1 in Oost-Vlaanderen, nadat ze waren gaan rusten met een 0-1-voorsprong na een goal van Masangu.


De jonkies van Gent zetten de scheve situatie echter nog helemaal recht. Vydysh (strafschop) en Cisse schonken de Buffalo's de drie punten. Patro blijft wel stevig zesde in het klassement, met zeven punten voorsprong op Jong KAA Gent.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Luik FC
Patro Eisden Maasmechelen

Meer nieuws

KRC Genk krijgt stevige waarschuwing: "Je zal je geen fratsen kunnen veroorloven"

KRC Genk krijgt stevige waarschuwing: "Je zal je geen fratsen kunnen veroorloven"

23:00
Standard Luik laat kans liggen om gouden zaken te doen tegen La Louvière

Standard Luik laat kans liggen om gouden zaken te doen tegen La Louvière

22:43
"In voetbal kan het snel keren": deze JPL-coach legt zich niet zomaar neer bij de degradatie

"In voetbal kan het snel keren": deze JPL-coach legt zich niet zomaar neer bij de degradatie

22:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 27/02: Taha

Transfernieuws en Transfergeruchten 27/02: Taha

21:00
"De beste Belgische verdediger van het moment": deze Belg bekoort in het buitenland

"De beste Belgische verdediger van het moment": deze Belg bekoort in het buitenland

21:40
Zwalpend Antwerp, maar: "In bepaalde wedstrijden hebben we goed gevoetbald"

Zwalpend Antwerp, maar: "In bepaalde wedstrijden hebben we goed gevoetbald"

21:20
'Anderlecht laat oog vallen op sensatie uit de Eredivisie'

'Anderlecht laat oog vallen op sensatie uit de Eredivisie'

21:00
1
Hubert doet het pijnlijke relaas van blessure Promise David: "Het slechte nieuws kwam na de scan ..."

Hubert doet het pijnlijke relaas van blessure Promise David: "Het slechte nieuws kwam na de scan ..."

20:20
KRC Genk mag hopen op stevige opsteker voor clash met KAA Gent

KRC Genk mag hopen op stevige opsteker voor clash met KAA Gent

19:20
"Of ik nog in Play-off 1 geloof?": Joseph Oosting heeft duidelijke boodschap voor de Antwerp-fans

"Of ik nog in Play-off 1 geloof?": Joseph Oosting heeft duidelijke boodschap voor de Antwerp-fans

20:00
8
'KAA Gent-flop verzilvert droomseizoen met knaltransfer'

'KAA Gent-flop verzilvert droomseizoen met knaltransfer'

19:40
"Een WK-finale": belangrijke clash van dit weekend in JPL wordt wel héél stevig benaderd

"Een WK-finale": belangrijke clash van dit weekend in JPL wordt wel héél stevig benaderd

19:10
STVV, Anderlecht of buitenland? Analisten laten zich uit over toekomst Wouter Vrancken

STVV, Anderlecht of buitenland? Analisten laten zich uit over toekomst Wouter Vrancken

19:00
1
Genk-kapitein Bryan Heynen benoemt probleem na slopende avond: "Dat moeten we loslaten" Reactie

Genk-kapitein Bryan Heynen benoemt probleem na slopende avond: "Dat moeten we loslaten"

18:30
Nederlandse interesse voor jeugdproduct van Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp?

Nederlandse interesse voor jeugdproduct van Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp?

18:40
'Manchester City wil Atlético Madrid aftroeven ... voor speler Club Brugge'

'Manchester City wil Atlético Madrid aftroeven ... voor speler Club Brugge'

18:20
1
Doelman Lawal blundert bij Genk: dit hebben Smets en Heynen erover te zeggen

Doelman Lawal blundert bij Genk: dit hebben Smets en Heynen erover te zeggen

17:50
1
'Roberto Martinez zou Portugal kunnen verlaten voor een spectaculaire terugkeer'

'Roberto Martinez zou Portugal kunnen verlaten voor een spectaculaire terugkeer'

18:00
2
Het worden enorme puzzelwerken voor Rik De Mil in Genk: dit zegt hij erover

Het worden enorme puzzelwerken voor Rik De Mil in Genk: dit zegt hij erover

17:40
1
Pep Guardiola komt met hoopgevende signalen over Jérémy Doku

Pep Guardiola komt met hoopgevende signalen over Jérémy Doku

17:20
Transferexpert is duidelijk: "Premier League wil Stankovic, maar hier gaat hij deze zomer heen"

Transferexpert is duidelijk: "Premier League wil Stankovic, maar hier gaat hij deze zomer heen"

17:00
Steeds nadrukkelijker: Premier League klopt aan bij JPL-revelatie

Steeds nadrukkelijker: Premier League klopt aan bij JPL-revelatie

16:45
Moeilijke keuzes bij Anderlecht, ook met het oog op Club Brugge: "We zullen zien hoe we ermee omgaan"

Moeilijke keuzes bij Anderlecht, ook met het oog op Club Brugge: "We zullen zien hoe we ermee omgaan"

16:15
Rik De Mil heeft duidelijk op tafel geklopt na offday: "Andere toon"

Rik De Mil heeft duidelijk op tafel geklopt na offday: "Andere toon"

16:30
Genk-spelers getuigen over harde aanpak van Nicky Hayen in de kleedkamer Reactie

Genk-spelers getuigen over harde aanpak van Nicky Hayen in de kleedkamer

15:45
Standard-coach bijt zeer scherp van zich af na beschuldiging van intimidatie

Standard-coach bijt zeer scherp van zich af na beschuldiging van intimidatie

16:00
2
'PSV wil Genk-speler wegkapen van vele andere geïnteresseerden'

'PSV wil Genk-speler wegkapen van vele andere geïnteresseerden'

15:30
Ongelukkige spitsen bij Anderlecht? Taravel gaat er dieper op in: "De statistieken spreken voor zich"

Ongelukkige spitsen bij Anderlecht? Taravel gaat er dieper op in: "De statistieken spreken voor zich"

14:54
Bestemming Leipzig: iedereen weet waar hij aan toe is

Bestemming Leipzig: iedereen weet waar hij aan toe is

15:15
Sven Vandenbroeck onder druk bij Zulte Waregem? Sterke man geeft het antwoord

Sven Vandenbroeck onder druk bij Zulte Waregem? Sterke man geeft het antwoord

14:40
2
🎥 De ongeziene blunder van Tobias Lawal die KRC Genk veel bibbergeld bezorgde

🎥 De ongeziene blunder van Tobias Lawal die KRC Genk veel bibbergeld bezorgde

14:20
8
Hoe zit het nu met de overname van Standard?

Hoe zit het nu met de overname van Standard?

14:00
1
KRC Genk kent zijn weg naar de finale van de Europa League

KRC Genk kent zijn weg naar de finale van de Europa League

13:30
6
Sterkhouder weg deze zomer? 'Premier League-topclub klopt aan in het Dudenpark van Union'

Sterkhouder weg deze zomer? 'Premier League-topclub klopt aan in het Dudenpark van Union'

13:00
Nu al vraagtekens bij manier van werken van potentieel nieuwe sportief directeur Anderlecht

Nu al vraagtekens bij manier van werken van potentieel nieuwe sportief directeur Anderlecht

12:40
Paniek in de tent bij Zulte Waregem? Dit heeft sterke man Niels Leroy erover te zeggen

Paniek in de tent bij Zulte Waregem? Dit heeft sterke man Niels Leroy erover te zeggen

12:30
3

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 27
KAA Gent KAA Gent 2-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 Luik FC Luik FC
SK Beveren SK Beveren 28/02 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 28/02 K Beerschot VA K Beerschot VA
Jong Genk Jong Genk 28/02 Lierse SK Lierse SK
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 28/02 RSCA Futures RSCA Futures
RWDM Brussels RWDM Brussels 01/03 Eupen Eupen
Lommel SK Lommel SK 01/03 Seraing Seraing

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Standard - La Louvière: 1-1 Venom#13 Venom#13 over "Of ik nog in Play-off 1 geloof?": Joseph Oosting heeft duidelijke boodschap voor de Antwerp-fans Venom#13 Venom#13 over Thibaut Courtois moet beginnen opletten: "Hij is 100 procent de toekomst van de Rode Duivels" rinus michels rinus michels over 'Anderlecht laat oog vallen op sensatie uit de Eredivisie' pief pief over Alex Muzio en Union willen Bart Verhaeghe (opnieuw) de mond snoeren: "Ik was in shock toen ik zijn woorden hoorde" Jeroentanesy Jeroentanesy over Cercle Brugge - FCV Dender EH: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Westerlo - Union SG: - Nelvafrel Nelvafrel over KV Kortrijk - Luik FC: 1-0 Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over STVV, Anderlecht of buitenland? Analisten laten zich uit over toekomst Wouter Vrancken filip.dhose filip.dhose over KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved