"De beste Belgische verdediger van het moment": deze Belg bekoort in het buitenland

Lorenz Lomme
"De beste Belgische verdediger van het moment": deze Belg bekoort in het buitenland
Rudi Garcia zal binnenkort enkele belangrijke knopen moeten doorhakken. Ook in de verdediging, waar een Belg in het buitenland steeds steviger op de deur klopt.

Nathan Ngoy maakt indruk bij het Franse LOSC Lille. De 22-jarige verdediger verkaste vorig jaar van Standard naar Les Dogues in een transfer waar 3 miljoen euro mee gemoeid was en is sindsdien uitgegroeid tot een basispion in Noord-Frankrijk.

Gisteren liet Ngoy zich als invaller nog positief opmerken in de Europa League. Op bezoek bij Rode Ster Belgrado maakte hij een knappe goal om de 0-2-eindstand vast te leggen. Het was zijn tweede goal in loondienst van Lille.

Ngoy in de selectie in maart?

Ngoy was uiteraard blij met zijn prestatie, die hem mogelijk nog wat meer in de kijker doet lopen voor de Rode Duivels. Hij werd al geselecteerd, maar kwam nog niet in actie voor ons land, maar voor journalist Sacha Tavolieri mag daar verandering in komen.

Die had op X lof voor Ngoy na zijn optreden in Belgrado. "Ik blijf het zeggen. Nathan Ngoy moet gewoon in de basis staan bij de Rode Duivels. Hij is de beste Belgische verdediger van het moment."

De Rode Duivels blazen in maart verzamelen voor enkele oefenduels ter voorbereiding van het WK. Komt Ngoy dan in actie bij de Belgen? Als het van Tavolieri afhangt, wel ...

Interessant voor bondscoach Garcia: deze Rode Duivel zet WK-kandidatuur kracht bij op ongewone positie

