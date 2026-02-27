Interessant voor bondscoach Garcia: deze Rode Duivel zet WK-kandidatuur kracht bij op ongewone positie

Foto: © photonews

Nathan Ngoy viel in op een voor hem ongewone positie: die van rechtsachter. En dat loonde: de Belg scoorde de 0-2.

De supporters van Standard hebben hem nooit in die rol meegemaakt: Nathan Ngoy is normaal gesproken centrale verdediger. Maar deze donderdag, tijdens de verlengingen tussen Rode Ster Belgrado en LOSC, viel Ngoy in als rechtsback en speelde een zeer aanvallende rol.

Zó aanvallend dat hij uiteindelijk beslissend was: hij scoorde de 0-2 en plaatste zo de Dogues voor de achtste finales van de Europa League. Een tweede doelpunt in de kleuren van Lille, na dat in de Coupe de France.

De reactie van Nathan Ngoy

"De coach zei dat ik als rechtsback zou invallen, ik heb er geen vragen bij gesteld. Ik wilde gewoon mijn steentje bijdragen en werd beloond met een doelpunt", reageert Nathan Ngoy bij Le Petit Lillois. "Het is de mentaliteit van de groep; zodra ik erin kom, zal ik altijd alles geven."

De ex-Rouche was bijzonder blij met deze kwalificatie, die met moeite werd afgedwongen. "We hebben vandaag onze waarden teruggevonden, we hebben als team gestreden. We wisten dat het een belangrijke wedstrijd was en we hebben ons laten zien. Daar moet je van genieten, want we hebben moeilijke momenten doorgemaakt."


Ngoy relativeert echter: "Ik zou niet zeggen dat er vanavond een team is geboren, maar eerder dat het een referentiewedstrijd is, ja. We moeten dat in ons achterhoofd houden zodat we het vertrouwen niet verliezen en ons herinneren dat we tot alles in staat zijn", besluit de Rode Duivel. Die kan ongetwijfeld dromen van een plaats in de selectie van Rudi Garcia voor de wedstrijden in maart...

