Inter-CEO praat over Aleksandar Stankovic en is héél duidelijk: "Hij is praktisch van ons"

Niet alleen in België, maar ook in Italië is de toekomst van Aleksandar Stankovic al enkele weken brandend actueel. Beppe Marotta heeft ondertussen zelf gereageerd op het dossier.

De contouren van het verhaal zijn ondertussen gekend. Internazionale FC ging afgelopen zomer akkoord met een transfersom van zo'n negen miljoen euro voor Aleksandar Stankovic. Al waren er voorwaarden aan verbonden.

I Nerazzuri heeft een terugkoopoptie van 22 miljoen euro om Stankovic komende zomer terug naar Milaan te halen. In de zomer van 2027 verhoogt dat bedrag naar 25 miljoen euro. Daarnaast moet blauw-zwart Inter inlichten als ze een aanbieding van een andere club gaan aanvaarden.

Wanneer haalt Internazionale FC Aleksandar Stankovic terug naar Italië?

Al lijkt dat laatste het minst waarschijnlijke scenario. Ook Inter heeft de ontwikkeling van Stankovic in België gezien. De 20-jarige Serviër groeide in enkele maanden tijd uit tot smaakmaker van Club Brugge én sterkhouder in de Jupiler Pro League.

"Stankovic is de zoon van een clubicoon én hij doet het heel erg goed", reageert Beppe Marotta bij Sky Sports Italia op het dossier. "We hebben die terugkoopoptie niet zomaar gevraagd, hé. We hadden zijn potentieel reeds eerder ingeschat."

We hebben de terugkoopoptie op Aleksandar Stankovic niet zomaar gevraagd



De CEO van Inter laat het achterste van zijn tong echter niet zien. "Het is te vroeg om over een terugkeer te praten. Die optie loopt tot 2027. We zullen op een later moment kijken wat we gaan doen. Maar Stankovic is praktisch van ons. Laat hem nu maar ervaring opdoen."