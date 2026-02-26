Spits gezocht: 'Club Brugge wil Anderlecht en Ajax-target kapen'

Spits gezocht: 'Club Brugge wil Anderlecht en Ajax-target kapen'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vorige zomer stond hij nog nadrukkelijk op het lijstje bij RSC Anderlecht en Ajax Amsterdam onder meer, maar nu lijkt het Club Brugge te zijn die aan het hengelen is naar de diensten van Anton Matkovic. Ook Ivan Leko zou gecharmeerd zijn van de jonge Kroaat.

Anton Matković is een 20-jarige Kroatische spits van NK Osijek. Hij zou een aanwinst kunnen blijken voor diverse teams uit ons land en daarbuiten. Volgens Kroatische media zou hij nu ook gelinkt worden aan Club Brugge, waar er met Ivan Leko een landgenoot de scepter zwaait.

Club Brugge wil Anton Matkovic

Anton Matkovic staat nog tot juni 2027 onder contract in Kroatië, maar zou niet weigerachtig staan tegenover een overstap naar het buitenland. Al zijn er ook wel meteen kapers op de kust voor de speler met een mooi profiel.

Ook onder meer AFC Ajax Amsterdam heeft zich eerder al geroerd volgens Kroatische bronnen. En dus wordt het moeilijk voor blauw-zwart om de Nederlandse topploeg af te houden. Er wordt gesproken over een transfersom van om en bij de 3 miljoen euro.

Hoeveel miljoenen moet Club Brugge neertellen voor Anton Matkovic?

RSC Anderlecht toonde vorige zomer ook interesse in de speler, maar kon hem toen niet losweken in Kroatië. Ook toen was Ajax al geïnteresseerd, waardoor het opbod tussen de geïnteresseerde ploegen zou kunnen beginnen.


Zijn marktwaarde is nog iets hoger geweest: vier miljoen euro volgens Transfermarkt. En dus is de vraag voor hoeveel geld hij - gezien hij bijna zijn laatste contractjaar in zal gaan - uiteindelijk zal worden verkocht door Osijek.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
anton matkovic

Meer nieuws

Waar ligt de toekomst van Yari Verschaeren? Broer en makelaar spreekt

Waar ligt de toekomst van Yari Verschaeren? Broer en makelaar spreekt

16:30
4
🎥 DIW haalt Thibaut Courtois opnieuw door de mangel na racisme-rel Vinicius

🎥 DIW haalt Thibaut Courtois opnieuw door de mangel na racisme-rel Vinicius

17:20
Belgische profclub doet zware ingrepen: 18 miljoen kapitaalverhoging, 65 miljoen kapitaalvermindering

Belgische profclub doet zware ingrepen: 18 miljoen kapitaalverhoging, 65 miljoen kapitaalvermindering

17:10
Belgisch jeugdproduct Anderlecht en Charleroi ... maakt debuut in Champions League

Belgisch jeugdproduct Anderlecht en Charleroi ... maakt debuut in Champions League

16:00
'Anderlecht gaat concurrentie aan met onder meer Tottenham en Ajax voor jong talent'

'Anderlecht gaat concurrentie aan met onder meer Tottenham en Ajax voor jong talent'

13:30
Hein Vanhaezebrouck komt met lof voor ... Ivan Leko

Hein Vanhaezebrouck komt met lof voor ... Ivan Leko

15:30
Van Rednic tot Ferrera: dit is de hallucinante trainerscarrousel van de Jupiler Pro League tot nu toe

Van Rednic tot Ferrera: dit is de hallucinante trainerscarrousel van de Jupiler Pro League tot nu toe

16:15
1
Anderlecht-speler vandaag al 120 dagen van de radar verdwenen: wat is er aan de hand?

Anderlecht-speler vandaag al 120 dagen van de radar verdwenen: wat is er aan de hand?

11:40
3
Hayk Milkon reageert na ontslag en wijst naar "onterechte verliespartijen"

Hayk Milkon reageert na ontslag en wijst naar "onterechte verliespartijen"

15:45
1
Opvallend: Anderlecht voegt ervaren pion toe aan trainersstaf Jérémy Taravel

Opvallend: Anderlecht voegt ervaren pion toe aan trainersstaf Jérémy Taravel

11:20
Ex-Buffalo's schitteren in Champions League: Louwagie bijt van zich af

Ex-Buffalo's schitteren in Champions League: Louwagie bijt van zich af

12:40
1
Hinken op twee gedachten bij Genk: vanavond is belangrijk, maar... zondag nog véél belangrijker

Hinken op twee gedachten bij Genk: vanavond is belangrijk, maar... zondag nog véél belangrijker

14:40
Europees- en Wereldkampioen heeft er alle vertrouwen in dat Cercle Brugge het redt

Europees- en Wereldkampioen heeft er alle vertrouwen in dat Cercle Brugge het redt

14:10
1
Genk haalt uit met jonkie: "Geheel volgens de filosofie van de club"

Genk haalt uit met jonkie: "Geheel volgens de filosofie van de club"

15:00
DONE DEAL: Dender heeft zijn ultieme redder (ex-Mechelen, STVV, Standard, Charleroi, ...) beet

DONE DEAL: Dender heeft zijn ultieme redder (ex-Mechelen, STVV, Standard, Charleroi, ...) beet

14:20
1
'Anderlecht mikt héél hoog en denkt nu ook aan Ajax-directeur én protégé van Louis van Gaal als TD'

'Anderlecht mikt héél hoog en denkt nu ook aan Ajax-directeur én protégé van Louis van Gaal als TD'

22:40
Herman Brusselmans rekent af met Ruben van Gucht: "Toffe gast, maar eigenlijk is het droevig" De derde helft

Herman Brusselmans rekent af met Ruben van Gucht: "Toffe gast, maar eigenlijk is het droevig"

14:00
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

12:20
'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse'

'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse'

13:00
1
Vrees wordt werkelijkheid voor Promise David

Vrees wordt werkelijkheid voor Promise David

12:00
9
Hein Vanhaezebrouck wijst duidelijke reden aan na uitschakeling Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck wijst duidelijke reden aan na uitschakeling Club Brugge

07:40
8
Philippe Albert is wel héél duidelijk over Anderlecht-speler: "Als hij niet in de selectie zit..."

Philippe Albert is wel héél duidelijk over Anderlecht-speler: "Als hij niet in de selectie zit..."

10:00
5
'Racing Genk denkt aan opvallende defensieve versterking, maar krijgt meteen concurrentie'

'Racing Genk denkt aan opvallende defensieve versterking, maar krijgt meteen concurrentie'

12:20
Thibaut Courtois laat opvallende uitspraak vallen over CL-loting: "Iedereen weet het al"

Thibaut Courtois laat opvallende uitspraak vallen over CL-loting: "Iedereen weet het al"

10:30
3
SK Beveren kijkt verder dan sportieve en pakt uit met héél mooi initiatief

SK Beveren kijkt verder dan sportieve en pakt uit met héél mooi initiatief

11:15
2
KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd"

KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd"

11:00
5
Sébastien Pocognoli woedend op scheidsrechter na uitschakeling AS Monaco: dit heeft hij te zeggen

Sébastien Pocognoli woedend op scheidsrechter na uitschakeling AS Monaco: dit heeft hij te zeggen

09:00
1
LIVE: Begin van cruciale week voor KRC Genk, Dinamo Zagreb kampt met selectieproblemen

LIVE: Begin van cruciale week voor KRC Genk, Dinamo Zagreb kampt met selectieproblemen

09:20
Kan hij mee naar het WK? Jan Vertonghen spreekt zich uit over rol bij Rode Duivels

Kan hij mee naar het WK? Jan Vertonghen spreekt zich uit over rol bij Rode Duivels

09:32
1
🎥 Reactie van Pocognoli spreekt boekdelen na enorme misser van Wout Faes in slotseconden

🎥 Reactie van Pocognoli spreekt boekdelen na enorme misser van Wout Faes in slotseconden

08:21
6
Jan Vertonghen vol lof over Rode Duivel: "De beste die ik ooit heb gezien"

Jan Vertonghen vol lof over Rode Duivel: "De beste die ik ooit heb gezien"

08:02
Dinamo Zagreb-coach Mario Kovacevic is duidelijk voor clash met Genk: "Dan kunnen we het onmogelijke doen"

Dinamo Zagreb-coach Mario Kovacevic is duidelijk voor clash met Genk: "Dan kunnen we het onmogelijke doen"

08:40
Anderlecht krijgt niét mis te verstane waarschuwing over Sibierski: "Lijn tussen zaakwaarnemer, tussenpersoon en sportief directeur is héél dun"

Anderlecht krijgt niét mis te verstane waarschuwing over Sibierski: "Lijn tussen zaakwaarnemer, tussenpersoon en sportief directeur is héél dun"

21:00
4
Wordt Thibaut Courtois aandeelhouder van Sporting Hasselt? Sam Kerkhofs reageert én bevestigt gesprekken met geïnteresseerde investeerders

Wordt Thibaut Courtois aandeelhouder van Sporting Hasselt? Sam Kerkhofs reageert én bevestigt gesprekken met geïnteresseerde investeerders

07:00
Voormalige Anderlecht-pion op weg naar topjob: 'Marokko verrast met Belgisch getinte bondscoach'

Voormalige Anderlecht-pion op weg naar topjob: 'Marokko verrast met Belgisch getinte bondscoach'

07:22
1
Vincent Euvrard windt er géén doekjes om en heeft sneer naar Standard-bestuur in petto: "Dan kan dat net zo goed in de vuilnisbak"

Vincent Euvrard windt er géén doekjes om en heeft sneer naar Standard-bestuur in petto: "Dan kan dat net zo goed in de vuilnisbak"

06:30
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 27/02 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 28/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 28/02 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 28/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 01/03 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over KRC Genk - Dinamo Zagreb: - Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd" RememberLierse RememberLierse over België én Limburg met verstomming geslagen: 'Thibaut Courtois wordt hoofdaandeelhouder van deze club' Hurlu Dedju Hurlu Dedju over 🎥 Reactie van Pocognoli spreekt boekdelen na enorme misser van Wout Faes in slotseconden JaKu JaKu over Waar ligt de toekomst van Yari Verschaeren? Broer en makelaar spreekt TatstOn TatstOn over Philippe Albert is wel héél duidelijk over Anderlecht-speler: "Als hij niet in de selectie zit..." We Are The Racingboys We Are The Racingboys over 'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse' TIGERMANIA TIGERMANIA over Van Rednic tot Ferrera: dit is de hallucinante trainerscarrousel van de Jupiler Pro League tot nu toe Stigo12 Stigo12 over Kan hij mee naar het WK? Jan Vertonghen spreekt zich uit over rol bij Rode Duivels Stigo12 Stigo12 over Sébastien Pocognoli woedend op scheidsrechter na uitschakeling AS Monaco: dit heeft hij te zeggen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved