Spits gezocht: 'Club Brugge wil Anderlecht en Ajax-target kapen'

Vorige zomer stond hij nog nadrukkelijk op het lijstje bij RSC Anderlecht en Ajax Amsterdam onder meer, maar nu lijkt het Club Brugge te zijn die aan het hengelen is naar de diensten van Anton Matkovic. Ook Ivan Leko zou gecharmeerd zijn van de jonge Kroaat.

Anton Matković is een 20-jarige Kroatische spits van NK Osijek. Hij zou een aanwinst kunnen blijken voor diverse teams uit ons land en daarbuiten. Volgens Kroatische media zou hij nu ook gelinkt worden aan Club Brugge, waar er met Ivan Leko een landgenoot de scepter zwaait.

Club Brugge wil Anton Matkovic

Anton Matkovic staat nog tot juni 2027 onder contract in Kroatië, maar zou niet weigerachtig staan tegenover een overstap naar het buitenland. Al zijn er ook wel meteen kapers op de kust voor de speler met een mooi profiel.

Ook onder meer AFC Ajax Amsterdam heeft zich eerder al geroerd volgens Kroatische bronnen. En dus wordt het moeilijk voor blauw-zwart om de Nederlandse topploeg af te houden. Er wordt gesproken over een transfersom van om en bij de 3 miljoen euro.

Hoeveel miljoenen moet Club Brugge neertellen voor Anton Matkovic?

RSC Anderlecht toonde vorige zomer ook interesse in de speler, maar kon hem toen niet losweken in Kroatië. Ook toen was Ajax al geïnteresseerd, waardoor het opbod tussen de geïnteresseerde ploegen zou kunnen beginnen.



Zijn marktwaarde is nog iets hoger geweest: vier miljoen euro volgens Transfermarkt. En dus is de vraag voor hoeveel geld hij - gezien hij bijna zijn laatste contractjaar in zal gaan - uiteindelijk zal worden verkocht door Osijek.