'Racing Genk denkt aan opvallende defensieve versterking, maar krijgt meteen concurrentie'

Racing Genk zou zijn oog hebben laten vallen op een verdediger die actief is bij FCSB in de Roemeense eerste klasse. Een ervaren speler die ook door enkele andere clubs wordt gevolgd.

Volgende zomer zou Racing Genk zich er mogelijk bij moeten neerleggen dat Matte Smets vertrekt. De verdediger weigerde afgelopen zomer nog een transfer naar Wolfsburg, maar sluit een vertrek volgende zomer niet uit. De Limburgers moeten zich dus voorbereiden op de zomerse mercato.

Een van de opties bevindt zich mogelijk in Roemenië. Volgens het lokale medium Digisport volgt KRC Genk namelijk Joyskim Dawa (29), een centrale verdediger van FCSB uit Boekarest, op de voet.

Genk in strijd met Russische clubs om Dawa?

Dawa werd geboren in Frankrijk en opgeleid bij Monaco. Sinds 2021 speelt hij in Roemenië, waar hij een vaste waarde is bij FCSB met 137 wedstrijden op de teller. Vorig jaar liep hij echter een zware kruisbandblessure op en pas in januari maakte hij zijn comeback.

Joyskim Dawa ligt nog onder contract tot juni 2027 en wordt volgens Transfermarkt geschat op 2,5 miljoen euro. Geïnteresseerde clubs zouden dus een sterke onderhandelingspositie kunnen hebben als FCSB het contract van de Kameroense international (10 caps) niet verlengt.

Genk is echter niet de enige gegadigde. Volgens Digisport volgen ook Russische clubs de centrale verdediger op de voet. Ze scoutten hem onder meer tijdens de Europa League-wedstrijd van FCSB tegen Dinamo Zagreb in januari.