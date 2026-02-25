Lionel Messi heeft spijt van deze beslissing: "Ik ben een idioot en heb mijn tijd verspild"

Lionel Messi heeft spijt van deze beslissing: "Ik ben een idioot en heb mijn tijd verspild"
Lionel Messi is (één van) de grootste voetballer(s) aller tijden. Toch heeft ook de Argentijn spijt van keuzes die hij heeft gemaakt.

We vallen meteen met de deur in huis. Lionel Messi heeft géén spijt van professionele keuzes die hij in zijn carrière heeft gemaakt. Al is er wel iets anders. 

"Er zijn wel een aantal dingen waar ik spijt van heb", aldus De Vlo in Miro De Atras. "Zo heb ik er enorm veel spijt van dat ik nooit Engels heb geleerd."

Messi is héél hard voor zichzelf. "Ik ben een idioot, hé. Ik had tijd om de taal te leren, maar heb het gewoon niet gedaan. Ik vind achteraf gezien dat ik mijn tijd heb verspild."

"Ik heb situaties meegemaakt waar ik samen zat met ongelooflijke beroemdheden", is Messi op dreef. "Maar ik kon geen praatje maken omdat ik de taal niet spreek. Op zo'n moment voel je je onwetend."

Belang van opleiding, studeren én een goede voorbereiding


"Zo'n dingen besef je niet als je jong bent", besluit Messi. "Ik leer mijn kinderen het belang van opleiding, studeren én goed voorbereid zijn."

